V Praze mírně vzrostlo množství směsného odpadu na 257.754 tun

Foto | ŠJů / Wikimeda Commons V okolí barevných kontejnerů loni přibylo množství odpadu odhozeného mimo nádoby. Na vině je podle PSAS patrně změna spotřebitelského chování a vyšší podíl obalových materiálů pocházejících z online nákupů.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Městská firma Pražské služby (PSAS) loni svezla 257 754 tun směsného odpadu, což je o necelé procento meziročně více. Na 59 592 tun meziročně mírně kleslo množství svezeného tříděného odpadu. ČTK to sdělil mluvčí PSAS Radim Mana. Další odpad končí ve sběrných dvorech, kterých jsou asi dvě desítky a kam lidé vozí zejména nadměrný odpad. Svoz odpadu zajišťují PSAS a několik dalších soukromých firem. Na zajištění svozu a úklidu je v rozpočtu města vyčleněno 1,6 miliardy Kč.

Podle Many nelze říct, zda za meziroční nárůst 2200 tun může pandemie koronaviru a s tím spojená opatření, kvůli kterým lidé trávili více času doma. Množství směsného odpadu v Praze roste už několik let. Oproti roku 2017 vzrostlo loni o více než 7500 tun. Zvýšilo se také množství odpadu ve velkoobjemových kontejnerech přistavovaných průběžně do ulic.

"Naopak pokleslo množství odpadu vyhozeného na sběrných dvorech Pražských služeb. Meziročně ho bylo o 580 tun méně. Ty však byly během jarní vlny pandemie několik týdnů zavřené, a to je také důvod zmíněného poklesu," uvedl Mana.

Méně odpadu odložily Pražané také v kontejnerech na tříděný odpad, a to o asi 719 tun. Vytříděno bylo 23 947 tun papíru a 15 458 tun plastů. V obou případech je to meziročně o něco méně. Skla se sebralo 18 437 tun, což je o osm tun více než v předcházejícím roce. Více se třídily i nápojové kartony a kovové obaly.

V okolí barevných kontejnerů loni přibylo množství odpadu odhozeného mimo nádoby. Na vině je podle PSAS patrně změna spotřebitelského chování a vyšší podíl obalových materiálů pocházejících z online nákupů. "Sešlapávání plastových lahví, lámání polystyrenu či natrhání krabic je věc vzájemné ohleduplnosti. Stačí například jedna veliká krabice nebo velký předmět a ostatní již nemohou nádobu plnohodnotně využívat. Pandemie tento nešvar akcentovala," uvedl Mana.

Malešická spalovna, tedy Zařízení na energetické využití odpadu (ZEVO), pak zpracovala 287 792 tun odpadu, což je o 9850 tun více než předloni. Ve spalovně byla loni na jaře dokončena výměna druhého ze čtyř kotlů a v prosinci obnova třetí spalovací linky, která je nyní v testovacím provozu. Poslední linka projde renovací do roku 2022.

PSAS zajišťují svoz a zpracování odpadu pro zhruba dvě třetiny metropole. Od roku 2018 je jediným vlastníkem firmy Praha, když město vytěsnilo drobné akcionáře pomocí tzv. squeez-outu. Zbytek svozu odpadu v Praze zajišťuje například AVE CZ podnikatele Daniela Křetínského a další firmy.

reklama