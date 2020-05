V pražské botanické zahradě budou zalévat vodou z Vltavy už letos

Licence | Volné dílo (public domain) Foto | PublicDomainPictures / pixabay.com Zalévat rostliny vodou z Vltavy bude botanická zahrada moci už letos. / Ilustrační foto

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

V botanické zahradě v Troji dokončili stavební práce na vodovodu, který bude přivádět vodu z Vltavy k expozicím v severní a střední části areálu. Zalévat rostliny vodou z Vltavy bude botanická zahrada moci už letos. Ušetří tak více než dva miliony korun za rok, dosud se v ní zalévalo vodou pitnou. Zahrada také plánuje nové expozice rostlin závislých na dostatku vody. Včera to uvedla mluvčí trojské botanické zahrady Klára Hrdá.

"Nové řešení nám pomůže nejen ušetřit gigantické finanční prostředky, ale zejména posune rozvoj zahrady mílovými kroky kupředu. Stabilní zdroj vody nám umožní uskutečnit budování plánovaných expozic, které se bez dostatku vody neobejdou," uvedl ředitel botanické zahrady Bohumil Černý.

Vodou z Vltavy budou od tohoto roku zavlažované expozice v severní a střední části zahrady. Stavební práce na připojení jižní části zahrady na zavlažovací systém by měly začít na přelomu roku. "Od roku 2021 bude systém závlahy v botanické zahradě plně zásobován vltavskou vodou," doplnil Černý.

Nyní dělníci dokončují stavební práce na čerpací stanici, která se nachází v blízkosti Trojské lávky. Na tuto stanici je napojeno přibližně 860 metrů dlouhé vodovodní potrubí, které je vedeno je přes zahrady Trojského zámku až do botanické zahrady. Vodovod končí v severní části areálu u rozhledny a zásobuje nový podzemní vodojem s objemem 70 metrů krychlových, uvedl vedoucí stavebního oddělení Botanické zahrady Václav Jůzko.

Pražský magistrát podle důvodové zprávy k rozpočtu Prahy na rok 2020 investoval do dokončení nového vodovodu pro botanickou zahradu v Troji 18 milionů korun. O stavbě vodovodu rozhodlo město v roce 2018, loni v červenci radní vybrali stavební firmu OHL ŽS.

Dostatečná zásoba vody umožní podle Hrdé intenzivní rozvoj zahrady. Návštěvníci budou moci v budoucnu navštívit nový kaňon s řekou a vodopádem v severní části zahrady. Ty budou vybudované v současné přirozené erozní rýze navazující na expozici Americké prérie. Lesní porost obohatí také část věnovaná japonským mlžným lesům.

Botanická zahrada byla založena v roce 1969. Přes 20 let ji veřejnost mohla ale navštívit jen ve dnech otevřených dveří, celoročně přístupná je od srpna 1992. Zřizovatelem zahrady je hlavní město. Venkovní expozice se rozkládají na ploše téměř 25 hektarů. V areálu mohou návštěvníci vidět 15.000 druhů stromů a květin. Ročně zahradu navštíví okolo 370.000 lidí. Do deseti až 15 let chce její vedení zvýšit návštěvnost na téměř dvojnásobek, řekl již dříve vedoucí stavebního oddělení zahrady Václav Jůzko.

reklama