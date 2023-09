V Přerově uschly nově vysazené lípy na Horním náměstí, město je bude reklamovat

Petr 5.9.2023 14:22 Reaguje na Petr

Představa vydláždit si zeleninovou zahrádku a sít třeba mrkev do mezery v zámkové dlažbě přijde komická a bláznivá asi každému. Ale u stromů to ochotně děláme, a asi i považujeme za normální. Nechápu.



Teď bylo celkem dlouhé období veder, jak asi bylo na té dlažbě? A kolik tam bylo přes den, padesát stupňů? Co si tam tak sednout, třeba na dvě tři hodinky, hezky na sluníčko, a zkusit si jak se tam ty stromy můžou cítit? O víkendu má být zase trochu tepleji, prima tip pro toho, kdo to tam vymyslel.

Odpovědět