V případu týrání koní na Šumpersku policisté obvinili jednoho člověka

Policisté obvinili v souvislosti s případem dvou desítek koní z pastvy na Šumpersku jednoho člověka pro trestný čin týrání zvířat. Hrozí mu až šest let vězení. ČTK to řekla policejní mluvčí Miluše Zajícová. Osobu, proti které zahájili trestní stíhání, nechtěla policie konkretizovat. Při zveřejnění případu však byla z tohoto trestného činu podezřelá chovatelka zvířat.Dvě desítky zvířat byly umístěny na pastvině v katastru obce Velké Losiny v místní části Ludvíkov, žena podle odborníků koním nezajistila dostatečnou zdravotní péči a výživu. Některá ze zvířat byla podvyživená. Pracovníci krajské veterinární správy ženě všechny koně odebrali, případem se od března letošního roku zabývali policisté. "V souvislosti s tímto případem bylo zahájeno trestní stíhání konkrétní osoby pro trestný čin týrání zvířat, za který dle trestního zákoníku hrozí trest odnětí svobody až na šest let," uvedla policejní mluvčí.

Policisté letos v březnu uvedli, že prověřovaná žena v době od října do doby oznámení chovala v uvedené lokalitě na několika pozemcích 20 koní různého stáří a plemene. Podezřelá byla z toho, že těmto koním nezajistila řádnou zdravotní péči, odpovídající podmínky ani vhodnou výživu. "V důsledku toho mělo u šesti kusů dojít ke zhoršení zdravotního stavu a podvýživě," uvedla tehdy policejní mluvčí. Případ byl policistům oznámen v první polovině března. Na místo tehdy přijeli pracovníci Krajské veterinární správy Olomouc, kteří rozhodli o odebrání všech chovných koní.

Případy týrání zvířat v Olomouckém kraji nejsou neobvyklé, většinou jde však o psy. Loni v srpnu však inspektoři řešili také případ zhruba čtyř desítek koz ve špatném zdravotním stavu, které byly umístěny u chovatelky v Hynčině na Šumpersku.

