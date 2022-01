Vláda slibuje dva nové národní parky, ozdravení českých lesů nebo odklon od uhlí. A stopku kanálu Dunaj - Odra - Labe

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Vládní koalice chce do konce letošního roku předložit návrh na ústavní ochranu vody. Plánuje i novelu zákona o ochraně půdy a zpřísnění pokut za poškozování životního prostředí. Do polovinu roku 2022 kabinet chce předložit dopadové studie pro návrhy vyplývající z tzv. Zelené dohody pro Evropu. Vláda slibuje zastavit práce na přípravě kanálu Dunaj - Odra - Labe. Vyplývá to z programového prohlášení vlády

"Ochranu vody a jejích zdrojů považujeme za národní zájem, a proto do konce roku 2022 předložíme návrh na ústavní ochrany vody," stojí ve vládním prohlášení.

Jako prioritu dokument uvádí i zadržení vody v krajině a obnovu přirozeného vodního režimu. Vláda slibuje, že podpoří tisíce projektů obnovy mokřadů, tůní, malých nádrží, ochrany biotopu a revitalizace toků. Vznik nových vodárenských nádrží má být povolen jen výjimečně pro účely zásobování obyvatel pitnou vodou.

Koalice dále plánuje revizi předpisů ohledně šetření a likvidace ekologických havárií a nakládání s toxickými a nebezpečnými látkami. "V roce 2022 navrhneme příslušné změny a zpřísnění pokut za poškozování životního prostředí, aby vycházely z potenciální škody," uvádí prohlášení.

Další prioritou je omezení degradace půdy a zpomalení úbytku zemědělské půdy. "V roce 2022 předložíme novelu zákona o ochraně zemědělského půdního fondu s cílem začlenění krajinných prvků do zemědělské krajiny, zpřísnění záborů kvalitní zemědělské půdy a podpory přirozené obnovy území po těžbě nerostných surovin," slibuje koalice. Plánuje také vyhodnotit účinnost protierozní vyhlášky, platné od července 2021, a případně přijmout další opatření k ochraně půdy před vodní a větrnou erozí. Nynější vyhlášku zástupci ekologů a někteří odborníci kritizují jako nedostatečnou.

Koalice zopakovala, že Zelenou dohodu pro Evropu vidí jako příležitost, jak investicemi do udržitelného rozvoje, čistších zdrojů a cirkulárního hospodaření modernizovat českou ekonomiku a zlepšit životní prostředí. Slibuje ale, že při vyjednávání konkrétních opatření zohlední možné sociální dopady a podmínky Česka. Do poloviny letošního roku mají vzniknout dopadové studie pro jednotlivé návrhy

Koalice také zmiňuje přípravu nové Politiku ochrany klimatu, která zohlední cíle EU do roku 2030 a stanoví vodítka pro dosažení klimatické neutrality nejpozději do roku 2050. "Politika bude připravena v úzké součinnosti s aktualizací Státní energetické koncepce tak, aby oba dokumenty vláda projednala v roce 2023," stojí v prohlášení. V ochraně klimatu kabinet slibuje i podporu fotovoltaických zařízení na nejméně 100.000 střechách do roku 2025.

Koalice dále podporuje vyhlášení Národního parku Křivoklátsko a Národního parku Soutok.

Snížení znečištění ovzduší chce kabinet docílit např. urychlením přípravy budování vysokorychlostních tratí, dokončení obchvatů měst, další podporou výměny neekologického vytápění v domácnostech a omezením udělování výjimek z limitů pro emise znečišťujících látek.

Ohledně odpadů prohlášení mimo jiné uvádí, že koalice podpoří zavádění požadavků na udržitelnost při zadávání veřejných zakázek. Zváží také zavedení dalších systémů zálohování obalů - například na PET láhve.

Vláda slibuje, že bude "vytvářet podmínky pro energetickou transformaci a rozvoj uhelných regionů tak, aby byl možný odklon od uhlí do roku 2033."

"Podpoříme obnovu lesů po kůrovcové kalamitě přírodě blízkými postupy s přirozenou druhovou skladbou na daných stanovištích," slibuje dále vláda.

Vláda slibuje zastavit práce na projektu kanálu Dunaj–Odra–Labe. "V místech, kde nebude účelné plánovat budoucí vodní díla, uvolníme současnou územní ochranu. Budeme naopak podporovat rozvoj šetrné vodní dopravy na stávajících tocích," slibuje vláda.

Programové prohlášení vlády naleznete na webu vlády.

