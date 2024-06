V Severočeském muzeu v Liberci bude nezvyklá výstava o Jizerských horách

Licence | Volné dílo (public domain) Foto | mtajmr / pixabay.com

Tři filmová plátna připomínající tvarem balvany dominují nyní hlavnímu sálu Severočeského muzea v Liberci. Budou součástí výstavy nazvané "Kniha o Jizerských horách… a pak jen lesy". Vznikla na základě známého díla přírodovědce a spisovatele Miloslava Nevrlého. Výstava potrvá do začátku ledna příštího roku a její součástí bude bohatý doprovodný program pro školy i ostatní návštěvníky, řekla ČTK kurátorka výstavy Adéla Mende."Každý, kdo zná tu knihu, tak ví, že je velice obsáhlá a nabitá informacemi, ale zároveň se v ní skrývá spousta emocí. A ty jsme na výstavě chtěli nějakým způsobem vyjádřit," řekla Mende.

Oslovila proto vizuálního umělce Richarda Loskota a kameramana Jiřího Dvořáka, aby vytvořili audiovizuální instalaci, která má návštěvníky pomyslně vtáhnout do Jizerských hor. "Výstava má budit dojem jakési krajiny," řekl ČTK Loskot. I proto mají filmová plátna nezvyklý tvar, který připomíná balvany typické pro Jizerské hory. Pro silnější zážitek návštěvníků jsou projekce synchronizované. "To znamená jsou propojené v čase. Na každém balvanu běží jiný film, ale spolu souvisí, a to celé je doprovázené jedním komentářem z vybraných pasáží knihy o Jizerských horách. Takže se člověk dívá na tři různé filmy, na tři různé obrazy, ale pro jeden komentář," dodal Loskot.

Výstava je postavená na vybraných kapitolách z knihy. Audiovizuální scénu doplňují výtvarná díla, přírodniny, fotografie či modely, které se vztahují k Jizerským horám. V popředí expozice bude například kmen nebo staré saně známé jako rohačky. "A popisky jsme stylizovali jako listy z té knihy," dodala kurátorka výstavy.

Některé artefakty jsou ukryté za filmovými plátny. Mezi nimi je poprvé vystavený kompletní soubor zhruba 60 originálních ilustrací Milana Janáčka, které vytvořil pro Nevrlého knihu. Zadní část expozice patří osobním věcem Nevrlého, který loni oslavil devadesátiny. Je tam například i jeho psací stroj, na němž knihu o Jizerských horách před téměř půlstoletím napsal. Poprvé byla vydána v roce 1976. Od té doby se díky svému úspěchu dočkala několika dalších vydání a dotisků s aktualizacemi a doplňujícími informacemi.

