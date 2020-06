V soutěži E.ON Energy Globe je dvanáct ekoprojektů, vítěze vybere veřejnost Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | www.energyglobe.cz Cena E.ON Energy Globe Award. Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. Dnes odstartovalo hlasování o vítězích ekologické soutěže E.ON Energy Globe. V Praze bylo slavnostně představeno 12 finálových projektů v šesti kategoriích. O tom, kdo vyhraje, bude prostřednictvím online hlasování rozhodovat veřejnost a hlasující mohou vyhrát třeba rodinný let balonem nebo dvouměsíční zápůjčku Škody Citigo iV. Počet přihlášených ekoprojektů pokořil opět hranici 300, za dvanáct let fungování soutěže už Češi nominovali téměř tři tisíce projektů. V letošním roce se soutěží v pěti hlavních kategoriích Firma, Produkt, Obec, Stavba a Vzdělávání. „Z nich vzejde celkový vítěz soutěže, který se pak bude moci zúčastnit světového finále,“ upozorňuje koordinátorka soutěže Vladimíra Gláserová ze společnosti E.ON. Zcela novou a samostatnou kategorií je Čistý vzduch. „Myslíme si, že kvalita ovzduší je klíčová a chceme dělat vše pro to, aby vzduch v České republice byl čistější. I proto masivně podporujeme čistou mobilitu i fotovoltaiku a energie, kterou pro klienty kupujeme, pochází z celé čtvrtiny z obnovitelných zdrojů. Nová kategorie v soutěži ocení projekty, jež napomáhají právě zlepšení kvality vzduchu,“ dodává Martin Záklasník, generální ředitel E.ON v České republice. Odborná porota vybírala dva nejlepší počiny zaměřené na úsporu energií a ochranu přírody v každé z hlavních kategorií. Jednomu ze dvou nominovaných projektů mohou nyní lidé poslat svůj hlas. Celkového vítěze soutěže letos vybere stejně jako v loňském roce široká veřejnost. Hlasování potrvá až do konce září tohoto roku. „Hodnocení letošních projektů bylo specifické. V době koronavirové pandemie se náš tým porotců místo klasických workshopů musel scházel online. Jsem rád, že se i tak podařilo vybrat finalisty soutěže. Přišlo nám velké množství skvělých nápadů, ve kterých se odrážejí aktuální trendy ve společnosti,“ popisuje člen odborné poroty Bedřich Moldan, zástupce ředitele Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy v Praze. Nominované projekty V kategorii Firma odborná porota ocenila unikátní výrobu biometanu v Rapotíně na Šumpersku. Společnost EFG tam vyrábí biometan, který svými vlastnostmi odpovídá zemnímu plynu, z biologicky rozložitelných odpadů. Jedná se o první projekt tohoto druhu v Česku, při němž je biometan dodáván přímo do distribuční sítě. O prvenství bude usilovat také společnost Sonnentor. Ta patří k průkopníkům nejen ve výrobě koření a bylinných čajů, ale také v oblasti trvale udržitelného podnikání. Firma z jihomoravských Čejkovic si vybudovala pozitivní pověst nejen vstřícným a korektním vztahem k zaměstnancům a dodavatelům surovin, ale také svými inovačními projekty. Sonnentor odebírá zelenou energii, provozuje solární elektrárnu a používá firemní flotilu elektromobilů a vozů na CNG. Hostětín na Zlínsku je finalista v kategorii Obec. Víska s 200 obyvateli v podhůří Bílých Karpat, kterou obklopují ekologické sady, může být vzorem pro další samosprávy v zavádění fungujících ekologických projektů, šetrnosti k životnímu prostředí a důrazu na trvale udržitelných rozvoj. O vítězství se utká s hlavním městem Praha a jeho progresivním sběrem odpadů. V rámci systému nakládání s komunálním odpadem zkouší v pilotních projektech nové typy třídění, například i jinak těžko zařaditelný gastroodpad. Kategorie Produkt nabídne souboj mezi projektem Amazinc!, který vyrábí čistě přírodní opalovací kosmetiku v plně recyklovatelných obalech, a Opravárnou. Ta na svém webovém portálu sdružuje více než 1 600 opravářů a servisů. Zájemci na něm stačí založit poptávku a uhradit drobnou částku, aby systém následně oslovil servisy a opraváře v okolí. Svou činností přispívá k naplnění cílů evropského programu Green Deal. Prvním nominovaným v kategorii Stavba je veřejná kulturní polyfunkční budova na Klicperově náměstí v Chlumci nad Cidlinou. Je příkladem komunitního projektu, který využívá moderních technologií ve prospěch místních obyvatel a celého regionu. Je bezbariérová a nízkoenergetická. Její soupeřkou je novostavba II. interní kliniky a geriatrie Fakultní nemocnice Olomouc. Ta je první nemocniční stavbou v Česku, která splňuje standardy nízkoenergetické budovy. Díky jejímu konstrukčnímu řešení je možné měnit vnitřní uspořádání podle aktuální potřeby a vývoje ve zdravotnictví. Na prvenství v kategorii Vzdělávání se snaží dosáhnout online kurz Klimatická změna z dílny Člověka v tísni. Je určen pro pedagogy i každého zájemce s přístupem k internetu. Dalším vybraným je edukační projekt Voda na 100 způsobů, který vytvořila Masarykova základní a mateřská škola v Melči na Opavsku. Kategorie Čistý vzduch má své finalisty v projektech z jihomoravského a jihočeského kraje. Odborná porota ocenila záměr Podpory zelených střech domů brněnského magistrátu. Město v roce 2018 spustilo dotační program na vytváření zelených střech, který loni podpořil 105 projektů. O přízeň veřejnosti bude usilovat i firma C-Energy z Plané nad Lužnicí a její moderní energetický zdroj, který v obci nahradil původní tepelnou elektrárnu. Na tuzemské poměry unikátní technologie umožňuje s vysokou účinností vyrábět elektřinu a teplo. Je doplněna o solární elektrárnu a baterii s kapacitou 2,5 MWh. Výsledné ekologické řešení výrazně zlepšilo kvalitu ovzduší v obci. Škodlivé emise se podařilo snížit až o 90 %. Soutěž E.ON Energy Globe je mezinárodní soutěž (Energy Globe Award), kterou v České republice od roku 2008 pořádá energetická společnost E.ON. V rámci soutěže jsou oceňovány projekty a inovativní nápady v oblasti životního prostředí a úspor energií. Za dobu své existence soutěž přilákala téměř tři tisíce projektů. Vítěz české soutěže pak zastupuje Českou republiku na světovém finále.

