Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. V Zašové na Vsetínsku někdo brutálně podřezal několik desítek stromů v aleji. „Jedná se o alej, kterou chtěla obec pokácet kvůli stavbě protipovodňových opatření. Proti tomu se ohradilo téměř deset tisíc lidí v petici a inspekce životního prostředí povolení ke kácení pro nesrovnalosti v celém projektu pozastavila,“ vysvětluje Michal Berg, spolupředseda Zelených.Včera se mělo konat další jednání o celém projektu. „Někdo tu věc ale vzal do svých rukou a zmrzačil přesně ty stromy, které se měly kácet. Podřezané stromy navíc mohly kohokoli zranit nebo zabít, v Zašové jsme byli tedy svědky čistého ekoterorismu,“ dodal Michal Berg. Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Tomáš Husa / Zelení Alej v Zašové na Vsetínsku. Zvažované kácení aleje v Zašové je předmětem vzrušených debat již několik měsíců. Ochránci přírody poukazují na špatnou koncepci stavby protipovodňových opatření, která nejsou citlivá k místní krajině a měla kvůli nim padnout cenná alej. „Zničí se kus krásné valašské přírody a proti povodním to nepomůže. Všude se mluví o tom, jak vodu zadržet v krajině, a zde je v plánu asfaltování a odvádění vody pryč,“ upřesňuje ochránce přírody a vsetínský zastupitel Tomáš Husa. „Právě dnes se mělo jednat i s obcí a státním pozemkovým úřadem o tom, zda je možné projekt změnit. Navíc to celé přijela natáčet i Česká televize do pořadu Černé ovce. Stromy tak úmyslně zničil někdo, kdo byl s celou situací dobře seznámen,“ řekl ve čtvrtek Tomáš Husa, který byl prvním, kdo na pořezané stromy upozornil. „Právě dnes se mělo jednat i s obcí a státním pozemkovým úřadem o tom, zda je možné projekt změnit. Navíc to celé přijela natáčet i Česká televize do pořadu Černé ovce. Stromy tak úmyslně zničil někdo, kdo byl s celou situací dobře seznámen,“ řekl ve čtvrtek Tomáš Husa, který byl prvním, kdo na pořezané stromy upozornil. „Dnes jsme zjistili, že někdo natolik poškodil všechny cenné stromy v aleji natolik, že není možné, aby zde zůstaly. Jsou podřezané do více než poloviny kmene, mohou spadnout a někoho zabít. Pachatel tak nejen zničil životní prostředí, ale ohrozil na životě místní," dodal Tomáš Husa. „Ten kdo ty stromy poškodil, jednal v naprostém souladu se zájmy investora a realizátora akce. Konec vegetačního období se blíží, tohle byla zákeřná a odporná možnost, jak celý problém 'vyřešit',“ komentuje vsetínský zastupitel Husa. „Dnes jsme zjistili, že někdo natolik poškodil všechny cenné stromy v aleji natolik, že není možné, aby zde zůstaly. Jsou podřezané do více než poloviny kmene, mohou spadnout a někoho zabít. Pachatel tak nejen zničil životní prostředí, ale ohrozil na životě místní," dodal Tomáš Husa. „Ten kdo ty stromy poškodil, jednal v naprostém souladu se zájmy investora a realizátora akce. Konec vegetačního období se blíží, tohle byla zákeřná a odporná možnost, jak celý problém 'vyřešit',“ komentuje vsetínský zastupitel Husa. Vyhrocenou situaci se zašovskou alejí potvrdili i incident na jednání prosincového zastupitelstva, kdy starosta Kubrický fyzicky napadl jednoho z občanů, který s kácením nesouhlasil. Případ vyšetřuje policie. Vyhrocenou situaci se zašovskou alejí potvrdili i incident na jednání prosincového zastupitelstva, kdy starosta Kubrický fyzicky napadl jednoho z občanů, který s kácením nesouhlasil. Případ vyšetřuje policie. Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Tomáš Husa / Zelení "Ten kdo ty stromy poškodil, jednal v naprostém souladu se zájmy investora a realizátora akce," komentuje čin vsetínský zastupitel Tomáš Husa. „Na případ zločinného kácení podáváme trestní oznámení. Na místě už byla i Česká inspekce životního prostředí. Za úmyslné poškození životního prostředí, které navíc může způsobit těžkou újmu na zdraví nebo smrt, hrozí pachateli až tři roky vězení,“ uzavřel Michal Berg. reklama tisknout poslat Sdílet Dále čtěte | V Liberci se objevil kůrovec, který napadá buky Pardubice chtějí přesadit lipovou alej kvůli stavbě terminálu Rokycany se pustí do obnovy historické aleje, kácí staré stromy

