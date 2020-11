Válka proti plastům odvádí pozornost od závažnějších problémů životního prostředí

Radim Polášek 4.11.2020 04:10

To je klasický problém zelené ideologie. Jako každá ideologie je vytvářena určitými zelenými guru a osobami v pozadí, které z konkrétního prosazovaného záměru mají konkrétní prospěch. A prováděna v příslušném oboru málo vzdělanými až nevzdělanými aktivisty. To, že většinou tito lidé mají vysokoškolský diplom, nic v jejich vzdělanoti v oboru neznamená. Proto se současný boj za zlepšování životního prostředí nedá dělat jinak než místo faktů prosazovat pouze zelenými hesly. A na to je ideální boj proti plastům a velmi problémové a náročné na konkrétní znalosti je naopak prosazování směrů uvedených v článků.

