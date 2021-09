Vanuatu žádá Mezinárodní soudní dvůr o stanovisko ohledně práva lidí na ochranu před změnou klimatu

Vladimir Mertan 27.9.2021 15:17

To už dávno predpovedal Michaell Crichton v knihe "Říše strachu."



"Děkuji vám všem, že jste přišli," řekl John Balder, když přistoupil ke shluku mikrofonů před pracovnami. Osvětlily ho blesky fotoaparátů. "Já jsem John Balder a vedle mě stojí Nicholas Drake, prezident Národního fondu environmentálních zdrojů. Také tu je Jennifer Haynesová, má hlavní poradkyně, a Peter Evans z právnické firmy Hassle a Black. Společně oznamujeme, že jménem ostrovní země Vanutu, která se nachází v Tichém oceánu, podáme žalobu na Agenturu ochrany životního prostředí Spojených států."



Peter, jenž stál v pozadí, se málem kousl do rtu, ale pak si to rozmyslel. Nemělo smysl dělat obličeje, které by mohly být vykládány jako projev nervozity.

"Chudým obyvatelům Vanutu hrozí," pokračoval Balder, "že je do ještě větší bídy uvrhne největší environmentální hrozba naší doby, globální oteplování, a nebezpečí náhlých klimatických změn, které bezpochyby budou následovat."

