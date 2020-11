Ve většině republiky zemědělce stále trápí vysoká půdní vlhkost

Licence | Volné dílo (public domain) Foto | distel2610 / pixabay.com Sklizeň cukrové řepy.

Především na Moravě, v jižních a východních Čechách a na Vysočině nadále převládá vysoká vlhkost půdy. Sucho se nadále vyskytuje jen lokálně v severozápadních a západních Čechách. Ve většině republiky vysoká vlhkost ornice způsobuje problémy s dokončením zemědělských prací, řekl ČTK klimatolog a jeden z tvůrců projektu InterSucho Pavel Zahradníček.

"Jelikož je půda dosti podmáčená, tak nemůže zemědělská technika dokončit podzimní práce a podle odpovědí našich respondentů ze strany zemědělců mají problém s dosytím ozimých plodin," uvedl Zahradníček.

Podle informací na webu Intersucha má v příštích deseti dnech pokračovat spíše sušší počasí. Více srážek může být na východě Moravy. Vlhkosti v půdě by ale mělo ubývat.

V uplynulém týdnu se také výrazně ochladilo. Podle předpovědi do konce listopadu lze očekávat opět inverzní charakter počasí, kdy ve výšce bude proudit teplejší vzduch od jihu a jihozápadu. Koncem týdne by pak měla přejít slabá studená fronta a s ní spojený déšť. Místy může i sněžit. Maximální teploty vzduchu se budou často pohybovat okolo tří až šesti stupňů Celsia. V noci naopak budou klesat k bodu mrazu, při vyjasnění i níže.

Na jižní Moravě by podle Zahradníčka v nejbližších dnech sněžit nemělo. "V neděli se podle aktuálních modelů mohou občas objevit sněhové přeháňky, ale sníh by pravděpodobně velice brzy roztál. Více sněžení modely naznačují na polovinu příštího týdne, ale to je stále dosti vzdálené," poznamenal.

Střednědobý model GFS ensemble, který predikuje vývoj počasí až do 9. prosince, předpokládá, že teploty od příštího týdne spadnou pod dlouhodobý normál a budou tedy mírně chladnější. Po celé období se čekají maxima pouze do pěti stupňů Celsia a v noci okolo bodu mrazu.

