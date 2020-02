Ve Znojmě budou dobrovolníci sázet les v Mramoticích

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Kryštof Chytrý / Okrašlovací spolek Mikulov Městské lesy Znojmo se s městem rozhodly uspořádat pro veřejnost akci Zalesníme spolu Mramotice, jejímž cílem je rychlá výsadba nového lesa v této městské části. / Ilustrační foto

Městské lesy Znojmo se s městem rozhodly uspořádat pro veřejnost akci Zalesníme spolu Mramotice, jejímž cílem je rychlá výsadba nového lesa v této městské části. Lidé mohou pomoci v sobotu 4. dubna. K dispozici má být 11.500 sazenic různých druhů listnatých stromů. Dvě plochy, které je potřeba zalesnit, jsou větší než jeden hektar, sdělila mluvčí města Zuzana Pastrňáková.

Městské lesy spravují porosty na 2500 hektarech, velkou část tvořily smrkové monokultury. Znojemsko přitom patří k nejsušším oblastem republiky, smrkové lesy proto utrpěly suchem z posledních pěti let a následným atakem kůrovce. V nové výsadbě tvoří drtivou většinu listnáče, jen loni vysadili pracovníci lesů 340.000 sazenic.

"Na zalesňování v Mramoticích máme v lesní školce objednáno 8200 sazenic dubu zimního, 1500 habru obecného a 180 javoru mléče na první plochu. Druhá plocha se bude zalesňovat lípou malolistou, chystáme 1620 sazenic. Jednotlivé druhy dřevin jsme vybírali s ohledem na polohu a klimatické podmínky dané lokality," uvedl ředitel Městských lesů Zdeněk Trojan.

Lidé se mohou scházet od rána u mramotického koupaliště, kde dostanou nářadí a rukavice, pokud si nevezmou svoje. Konec se předpokládá v 15:00. Záleží, kolik lidí přijde a kdy budou stromy vysázené.

Znojemské lesy patří k nejpostiženějším v repiblice. To, co měl podnik vytěžit za deset let, musel kvůli suchu a kůrovci vytěžit za čtyři roky. Smrky starší 60 let už uschly všechny a loni se těžilo na ploše 100 hektarů. V běžném roce se přitom vytěžilo 16 až 20 hektarů.

