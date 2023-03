Vědci chtějí kvůli světelnému znečištění omezit družicové konstelace typu Starlink

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Satelity také mohou znehodnotit astronomické snímky a existují obavy z jejich dopadu na biologické systémy. V neposlední řadě světelné znečištění znemožňuje běžné pozorování noční oblohy.

Svět by měl zvážit zákaz družicových megakonstelací na nízké oběžné dráze - jako je například Starlink podnikatele Elona Muska. Uvádí to vědci v sérii článků a komentářů publikovaných v odborném časopise Nature Astronomy. Jeden tým odborníků ostatní vědce vyzval, aby se postavili proti světelnému znečištění oblohy stejně, jako se postavili tabákovému nebo ropnému průmyslu, napsal list The Guardian.

"Pokaždé, když se objeví nějaký zdravotní nebo environmentální problém a začne se řešit ve vědeckých publikacích, uvedou viníci do chodu svou 'zpochybňovací mašinérii', aby zastavili, nebo alespoň oddálili přijetí protiopatření a pravidel na ochranu lidského zdraví a životního prostředí," píší v komentáři experti pod vedením Fabia Falchiho z italského Institutu pro vědu a technologii světelného znečištění (ISTIL). Jeho tým vyzývá k přijetí opatření, která by dopady světelného znečistění snížila.

"Měl by být stanoven horní limit pro celkový počet družic na nízké oběžné dráze, kde je jejich počet už pravděpodobně příliš vysoký," uvedl Falchi. V článku experti volají i po zavedení limitů pro umělé osvětlení.

"Jsme svědky dramatické, zásadní a možná polotrvalé přeměny noční oblohy, která nemá v historii obdoby," píše John Barentine z konzultační firmy Dark Sky Consulting a jeho kolegové v doprovodném odborném článku. Kvůli světelnému znečistění podle nich například bude čím dál tím horší pozorovat nejbližší okolí naší planety.

"Příkladem se znatelnými a potenciálně závažnými společenskými důsledky je detekce objektů blízko naší planety, které představují vysoké riziko srážky," píší odborníci. Kromě toho tým upozorňuje, že horší viditelnost může znamenat finanční problémy pro výzkumná zařízení, která budou déle a obtížněji sbírat data.

Satelity také mohou znehodnotit astronomické snímky a existují obavy z jejich dopadu na biologické systémy. V neposlední řadě světelné znečištění znemožňuje běžné pozorování noční oblohy.

"Existuje možnost, že široká veřejnost přijde o přirozený pohled na dokonalou hvězdnou oblohu, a to po celé Zemi," dodal Falchi.

