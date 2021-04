Vědci přišli na způsob, jak zvýšit produkci palmového oleje, aniž by docházelo k ničení deštných pralesů

Foto | Hendra Sugianto / University of Nebraska-Lincoln Plantáž palmy olejné v Indonésii.

Podle mnoha odhadů je palmový olej zhruba v polovině produktů, které si běžně kupujeme v supermarketu a v současnosti je to nejpoužívanější olej na světě. Poptávka po palmovém oleji stále roste. Tomu, jak zabránit dalšímu rozšiřování plantáží s palmou olejnou a ničení vzácných ekosystémů deštných pralesů, se věnovali vědci z University of Nebraska, Lincoln. Výsledky jejich studie zveřejnil žurnál Nature Sustainability

Plody palmy olejné se v tropických oblastech pěstují celoročně. Každých 10 až 14 dní se ručně sklízí, potom se lisují a olej se následně využívá v široké škále produktů od potravinářského průmyslu, přes kosmetiku až po maziva a biopaliva. Dvě třetiny z celkové světové produkce palmového oleje pochází z Indonésie, pro níž představuje palma olejná významný zdroj ekonomické stability a zajišťuje příjem všem, kdo na plantážích pracují. Rozšiřování plantáží má ale fatální vliv na biodiverzitu deštných pralesů.

Touto problematikou se během čtyřletého výzkumu zabýval profesor Patricio Grassini se svým týmem. „Podařilo se nám zjistit, že když farmáři pozmění styl hospodaření na svých plantážích, mohou se výnosy z palmy olejné výrazně zvýšit. Vzrůstající poptávka po palmovém oleji tak nemusí být nutně vykoupena přetvářením nejvzácnějšího ekosystému planety na plantáže,“ komentuje profesor.

Asi 42 % půdy, která se v Indonésii využívá k pěstování palmy olejné, vlastní menší farmáři. „V případě, že se změní styl hospodaření na těchto plantážích, mohou výnosy farmářů, a to především těch malých, výrazně vzrůst. A to dokonce více jak o polovinu,“ komentuje spoluautor studie Juan Pablo Monzon.

Změna v celkovém managementu podle vědců spočívá v kombinaci zkvalitnění sklízení plodů, v intenzivnějším odstraňování plevele, zvýšeném prořezávání a ve zlepšení výživy rostlin. Pokud by se Indonésii podařilo na plantážích hospodařit podle těchto doporučení, mohla by podle vědců na již existujících plantážích produkovat o 68 % více palmového oleje.

Profesor Grassini spolu s kolegy nyní spolupracuje s farmáři, nevládními organizacemi, představiteli indonéské vlády a dalšími subjekty a společně se snaží zavádět tato doporučení do reálné praxe. Výsledky jsou podle nich částečně vidět už teď.

„Máme několik plantáží, na nichž už patnáct měsíců tento způsob hospodaření testujeme. Zvlášť u malých farmářů, kteří mají často půdu jen o rozloze několika hektarů, jsou výsledky rychle vidět. I kdyby se nám podařilo využít jen malou část námi odhadovaného potenciálu, byl by to pro ekonomiku a životní prostředí velký přínos. Je to jeden z mála projektů, kde spolu bok po boku spolupracují lidé z oblasti vědy, životního prostředí a farmáři. Věříme, že tato spolupráce bude mít pozitivní výsledky,“ uzavírá Grassini.

