Vědec z VUT: Odpadní kaly z recyklace plastů mohou posloužit při výrobě cihel

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Toa55 / Shutterstock Ilustrační foto

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Dosud nevyužitelné odpadní kaly, které vznikají při recyklaci plastů, mohou posloužit při výrobě cihel. Přišel s tím vědec Silvestr Figalla z Ústavu chemie materiálů Fakulty chemické Vysokého učení technického v Brně."Kaly tvořící se při praní kontaminovaných plastů jsou často přehlíženým důsledkem recyklace. Vznikají jako produkt čištění technologické vody, která je po přečištění prakticky bezezbytku v procesu recyklace opětovně používána. Oddělené nečistoty tvořící odpad obsahují stále značné množství plastového podílu ve formě malých částeček, mikro a nanoplastů," uvedl Figalla. Oddělit tyto částečky z kalů je ekonomicky nevýhodné, proto se snažil najít způsob, jak využít kal ve formě, v níž vzniká.

Využití kalu je limitováno obsahem vody, který u tohoto odpadu dosahuje 80 procent. Figalla ale našel uplatnění, při němž obsah vody není na obtíž, naopak.

"K nápadu vyzkoušet zamísení odpadního kalu obsahujícího plasty jsem dospěl náhodou, a to díky své zálibě ve výrobě keramiky. Do keramických hlín se běžně přidávají spalitelné látky, například papír pro úpravu jejich zpracovatelnosti a finálních vlastností hlíny i výrobků. Získané vzorky kalů mi tyto suroviny připomínaly. Naše výzkumná skupina se keramikou nezabývá a jednalo se o krok do pro nás neznámé oblasti," uvedl.

Stejně jako v keramice se takzvaná vylehčovadla používají i při výrobě cihlářských výrobků. Běžně se používají dřevěné piliny, které při vypalování cihel shoří a místo nich v materiálu vzniknou malé dutinky. Dostupnost dřevěných pilin na českém trhu se ale zhoršuje. A právě tam mohou posloužit kaly z recyklace plastů.

"O existujícím nedostatku těchto přísad jsme do té doby neměli ponětí. Po domluvě jsme mohli výzkum ve specializované cihlářské laboratoři tohoto výrobce realizovat, což nám přineslo užitečný vhled do problematiky a možnost konzultovat dané téma s odborníky z praxe," konstatoval Figalla.

Přečtěte si také | Australská laboratoř přišla na způsob, jak efektivně rozkládat polypropylen. Má na to své houby

Kaly je možné využít v nejbližší cihelně, dosud se přitom skládkovaly, což má negativní dopady na životní prostředí.

reklama