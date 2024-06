Vedení Prahy chce zakázat zneužívání zvířat k žebrání a pouličnímu hraní

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | michaklootwijk / michaklootwijk / Depositphotos Ilustrační foto

Praha připravuje úpravy dvou vyhlášek, které by zakázaly využívání zvířat k žebrání nebo při pouličním hraní a dalších uměleckých vystoupeních. Návrhy úprav magistrát zveřejnil na webových stránkách a rozeslal je městským částek k připomínkování, které potrvá do 3. července. Změny vzešly z iniciativy primátorova náměstka Jiřího Pospíšila (TOP 09), který má na starosti kromě kultury a cestovního ruchu i péči o zvířata.Do vyhlášky, která omezuje žebrání v metropoli, město plánuje doplnit ustanovení, že "žebrání prováděné za přítomnosti zvířete je zakázáno na celém území hlavního města". V případě vyhlášky o pouličních vystupování, takzvaném buskingu, je řešení podobné, podle navrženého článku má být veřejná produkce na ulici zakázána "s aktivní nebo pasivní účastí zvířete".

Smyslem obou úprav je podle důvodových zpráv chránit bezpečnost kolemjdoucích osob, které mohou zvířata ohrozit. Při umělecké produkci se podle odůvodnění nemůže umělec zvířeti dostatečně věnovat a zabezpečit jej proti nepředvídatelným reakcím vůči divákům. Stejně tak v případě žebrání může podle dokumentu zvíře zaútočit na kteroukoliv osobu a způsobit jí zranění. "Nutno však připustit, že navrhovaný zákaz přítomnosti zvířete u pouličních produkcí může mít nepřímo i pozitivní efekt ve věci ochrany zvířete," stojí dále v jednom z odůvodnění.

Pospíšil loni řekl, že si nechá zpracovat právní analýzu k možnostem zabránění tomu, aby žebráci či pouliční umělci zneužívali psy jako způsob, jak v lidech vzbudit emoce a vymámit z nich více peněz. Úpravy vyhlášek jsou nyní v takzvaném připomínkování, po kterém magistrát došlé podněty zpracuje a následně bude o novelizacích hlasovat rada a poté zastupitelstvo.

Město už na základě městské vyhlášky postihuje lidi, kteří v ulicích nabízejí turistům focení s divokými zvířaty. Strážníci městské policie to řeší pokutami, úřady také zahajují řízení o zabavení zvířete a pachatele mohou čekat postihy i ze strany státu podle zákonů o ochraně či týrání zvířat. To se nicméně netýká psů, kteří nejsou aktivně nuceni do nějaké činnosti či kontaktu s lidmi a ani nespadají do kategorie divoce žijících živočichů, pro které platí přísnější pravidla.

