Vedoucí provozu ČOV firmy Energoaqua ji nepodezírá ze způsobení otravy Bečvy

Vedoucí provozu čistírny odpadních vod (ČOV) ve společnosti Energoaqua, která je obžalovaná z otravy řeky Bečvy ze září 2020, nemá podezření, že by čistírna ekologickou havárii způsobila. Podezření neměl Jiří Liška ani v době otravy, kdy pracoval ve velíně čistírny. Řekl to dnes u vsetínského okresního soudu, který případ projednává. Spolu s firmou Energoaqua je obžalovaný její ředitel Oldřich Havelka. Vinu odmítl, stejně jako zmocněnec podniku Vladimír Kurka.

Podle obžaloby Bečvu nejméně na 37 kilometrech otrávily kyanidy a šestimocný chrom. S odpadními vodami a s jejich obsahem společnost Energoaqua v době havárie nakládala. Svědek Liška však uvedl, že se v čistírně určitě nestalo, že by byly odpadní vody do řeky vypuštěny bez měření. "Všechny vody, které odcházejí z čistírny odpadních vod, jsou zkontrolovány, přes to nejede vlak," řekl Liška. Rozborů vody při procesu čištění je podle něj velmi mnoho.

V době otravy, která se stala v neděli 20. září 2020, Liška v práci nebyl. "Byl jsem na provoze tuším ve čtvrtek a další směnu jsem měl v pondělí po havárii. Nic nenasvědčovalo tomu, že by se na provoze něco mimořádného stalo," řekl Liška. Soudu také podrobně popisoval proces čištění odpadních vod. Tvrdí, že provozní řád čistírny dodržoval. Jeden z jeho kolegů však ve středu uvedl, že se provozní řád v ČOV při nakládání s odpadními vodami nedodržoval vždy.

Obšírně dnes u soudu o čistění odpadních vod v podniku Energoaqua hovořil i Ondřej Obšivač, který v době havárie taktéž pracoval ve velíně čistírny. Podezření, že by za otravu řeky mohla ČOV podniku, taktéž nemá. Poté, co se o podnik začala zajímat policie, podle něj spolu s kolegy hledali případnou příčinu otravy. "Nic jsme nenašli," řekl Obšivač.

Svědek se domnívá, že pracovníci velína neporušovali technologickou kázeň. "Každý se snažil svou práci dělat co nejlíp," uvedl Obšivač. Myslí si, že v den otravy směnu neměl. Kdy byl naposledy v práci před havárií, si ale nepamatoval. Od loňska už Obšivač ve firmě Energoaqua nepracuje.

Za poškození a ohrožení životního prostředí a neoprávněné nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami hrozí společnosti Energoaqua zákaz činnosti a peněžitý trest, Havelkovi až pětileté vězení. Firma spravuje tovární areál v Rožnově pod Radhoštěm na Vsetínsku, kde zajišťuje i čištění odpadních vod. Z areálu odcházejí kanálem, který ve Valašském Meziříčí ústí do Bečvy. Právě tímto kanálem se podle státního zástupce Jiřího Sachra kyanidy a šestimocný chrom do řeky dostaly, což mělo za důsledek masivní úhyn více než 39 tun ryb.

Otrava zasáhla řeku od Valašského Meziříčí po Přerov. Zástupci obžalované firmy tvrdí, že první ryby začaly hynout přibližně 3,5 kilometru od vyústění společnosti Energoaqua, je tedy podle nich vyloučeno, aby původcem ekologické havárie byla ona. Zapravdu jim dávají i někteří rybáři a vědci. Soud se nyní zabývá listinnými důkazy, další svědek, bývalý pracovník firmy Energoaqua, by měl vypovídat dnes odpoledne.

