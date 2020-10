Venkovní osvětlení by mělo být podle senátorů účelné a regulované

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Jan Stejskal / Jan Stejskal / Ekolist.cz Regulace venkovního osvětlení by se podle doporučení neměla týkat pouze veřejného osvětlení v obcích, ale také osvětlení budov, průmyslových areálů, parkovišť, reklamních ploch, prostor kolem obchodních center i sjezdovek zejména na území národních parků.

Stát by měl podle senátorů podporovat účelné a regulované venkovní osvětlení. Jeho parametry by měly být stanoveny vyhláškou ke stavebnímu zákonu. Vyplývá to z doporučení, které horní komora adresovala vládě na základě svého zářijového veřejného slyšení. Navrhla také zlepšit právní ochranu lidí před rušivým světlem, neboť úprava v občanském zákoníku je nedostatečná, informoval ČTK astronom a senátor Jiří Dušek (za ANO) jako iniciátor slyšení.

"Světelné znečištění je novodobým a stále narůstajícím problémem, který ovlivňuje nejen kvalitu lidských životů, ale má také negativní vliv na faunu a flóru. Smyslem není samozřejmě, aby nastala doba temna, ale řešením je používat osvětlení s regulovanou či nějakou omezenou intenzitou," uvedl senátor, který je zároveň ředitelem brněnské hvězdárny.

Nedostatečná tma způsobuje podle výzkumů mnoho civilizačních chorob, jako je například deprese, nespavost, ale i snížení schopnosti regenerace, která může mít za následek zvětšování nádorů, uvedl Dušek. Problém se podle něj už netýká pouze měst. Světelné znečištění se ročně zvyšuje zhruba o šest procent. Při nezměněném vývoji bude podle prognóz zhruba za dvacet let na vesnicích stejné světlo jako ve velkých metropolích.

V Česku se problematice světelného znečištění věnuje od roku 2017 meziresortní pracovní skupina, která byla ustavena ministrem životního prostředí Richardem Brabcem (ANO). Jejím cílem by mělo být nalézt účinné nástroje, jak omezit světelné znečištění v co největší míře a zajistit právní ochranu před ním. Náměstek ministra životního prostředí Vladislav Smrž při zářijovém slyšení uvedl, že úřad kromě metodiky pro obce připravil dotační program, s jehož pomocí se vyměnilo 28.000 pouličních osvětlení, aby barvou a intenzitou světla neškodila prostředí.

