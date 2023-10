Větší využití dronů a robotů na polích brzdí nastavení legislativy, zaznělo na Dni zemědělce

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Ilustrační foto

Výstava Den zemědělce na Pelhřimovsku představila mezi nejnovější zemědělskou technikou i možnosti využití dronů a robotů na polích. Zájem o tyto autonomní prostředky mezi zemědělci podle odborníků je, v některých případech ale jejich využití ještě brzdí nastavení legislativy.Moderní technologie podle ministra zemědělství Marka Výborného (KDU-ČSL) nejsou jen hračkou. "Je to něco, co nám dokáže zefektivnit péči o půdu, co nám dokáže pomoci reagovat na klimatické změny, co pomůže šetřit peníze, finanční prostředky našim farmářům a zemědělcům," řekl.

Zemědělci mohli žádat o dotace na nové technologie také v prvním kole programu rozvoje venkova pro léta 2023 až 2027. Z celkových osmi miliard korun směřuje na investice do zemědělských podniků 4,8 miliardy. Uzávěrka tohoto kola byla v úterý. Ministr uvedl, že podle předběžných čísel bude možné pokrýt podané požadavky nejméně z 65 procent.

Odborníci oslovení ČTK na výstavě uvedli, že se některé žádosti týkají i robotů, kteří jsou schopní tahat menší zemědělskou techniku jako traktory. Také jejich cena je podle nich srovnatelná s traktorem, pohybuje se v milionech korun.

Moderní zemědělské stroje už využívají prvky automatizace a autonomie, jako je například navigace, monitoring, telematika a předávání dat, to je dneska ta největší přidaná hodnota, řekl ČTK Milan Kroulík, vědecký pracovník České zemědělské univerzity v Praze. Dodal, že samotný robot je na vrcholu cesty, která je ještě před námi. Podle jeho odhadu by ale mohlo být do pěti let zajišťováno autonomními robotickými stroji 30 procent polní práce.

První roboti v Česku pracují třeba v zelinářských provozech a v sadech. Drony vybavené nádrží dokážou ošetřit plodiny i na špatně přístupných místech. "Narážíme trochu na legislativní omezení, je obecně zakázaná letecká aplikace přípravků na ochranu rostlin. Tam je nutno žádat povolení příslušné orgány," uvedl Kroulík. Cena těchto dronů se podle něj pohybuje ve statisících korun, i podle nádrže.

Na výstavě byla například i robotická platforma určená pro mechanickou kultivaci půdy včetně pletí, která by mohla sloužit například v zelinářských provozech. Na stroje, které jezdí samy, ale zatím musí někdo dohlížet nebo musí být pozemek oplocený. Tyto technologie by podle Kroulíka mohly přitáhnout do zemědělství mladé lidi. Zároveň uvedl, že robotizace nebude pro každého, protože robotům se farma bude muset přizpůsobit a vytvořit pro jejich fungování podmínky, například dělením pozemků.

Den zemědělce se koná každé dva roky, tento rok byly na výstavišti tisíce lidí. Techniku viděli i při práci. Ustanovený byl také nový český rekord, kdy na jednom poli pracovalo společně devět sklízecích mlátiček. Potvrdil to Miroslav Marek z pelhřimovské agentury Dobrý den, která spravuje českou databázi rekordů.

