Vítr poničil Lesům ČR 200 000 m3 dřeva, na dvou místech žádají o zákaz vstupu

Zdroj | Lesy ČR Kalamita v lesích v katastrálním území Mostů u Jablunkova.

Silný vítr v létě poškodil státnímu podniku Lesy České republiky (LČR) přibližně 200 000 metrů krychlových dřeva. Jde o běžnou škodu způsobenou větrem. Na dvou výrazněji zasažených místech, a to v okolí Mostů u Jablunkova na Frýdecko-Místecku a v okolí Litvínova v severních Čechách, podnik požádal úřady o vydání zákazu vstupu do lesů na tři měsíce, řekla mluvčí LČR Eva Jouklová. Podnik spravuje téměř polovinu lesů v zemi.

Letními vichřicemi poničené dřevo představuje přibližně 2,4 procenta z letos plánované těžby Lesů ČR ve výši 8,5 milionu metrů krychlových. Představuje to asi 200.000 stromů. Podnik uvedl, že letní větrné smršti nejsou ničím mimořádným a podnik s nimi počítá. Se zpracováním polomů a vývratů již lesníci začali. "Dříví zpracujeme do začátku zimy, a to vlastními kapacitami i s pomocí smluvních partnerů," uvedl generální ředitel Lesů ČR Dalibor Šafařík.

Největší množství polomů podnik nyní eviduje v okolí Mostů u Jablunkova, kde vítr minulý víkend poškodil asi 30 000 metrů krychlových dříví. "V lesích tam působí několik těžebních harvestorových uzlů, vyvážecích souprav a další lesnická technika. Celý týden odstraňujeme dříví z lesních cest," uvedly Lesy ČR. Kvůli bezpečnosti Lesy ČR požádaly Městský úřad Jablunkov o tříměsíční zákaz vstupu veřejnosti v celém katastrálním území Mostů u Jablunkova. Žádost nyní úřad posoudí.

Druhou žádost o vydání zákazu vstupu do lesů dnes podnik podal Městskému úřadu v Litvínově. V létě i v předchozích měsících ve Východním Krušnohoří podle Lesů ČR padaly velké větve a torza asi stopadesátiletých stromů z okolních lesů na turistické trasy a naučné stezky. Opakovaně se tak stalo například nedaleko panelových domů u Tesařovy stezky v Horním Litvínově.

"Mnoho stromů v této oblasti je ve špatném zdravotním stavu s viditelným poškozením. Žádáme tedy státní správu o tříměsíční veřejné uzavření jižní části Tesařovy cesty a také oblasti nad zástavbou v Alešově, Sokolské a Ukrajinské ulici v Litvínově, abychom mohli stromy označit a zpracovat," uvedl oblastní ředitel LČR Václav Bašta. Část kmenů a dutin lesníci na místě ponechají na podporu tamních živočichů.

Zhruba 30.000 metrů krychlových poničeného dřeva lesníci zpracovávají také v jihočeských Novohradských horách, zejména v okolí Žofína, Leopoldova a Pohoří na Šumavě. O zákazu vstupu do lesů tam podnik neuvažuje. "Vítr ale v jižních Čechách poškodil historický plot ve Staré oboře u Hluboké nad Vltavou a voda způsobila erozi na několika cestách. Škodu předběžně odhadujeme na deset až patnáct milionů korun," uvedla mluvčí.

Těžba větrem poničeného dřeva spadá do takzvané nahodilé těžby, kam ještě patří těžba dřeva napadeného kůrovcem a jinými přírodními živly. Loni nahodilá těžba u Lesů ČR činila 6,5 milionu metrů krychlových dřeva, tedy 71 procent z celkových těžeb ve výši 9,2 milionu metrů krychlových. Loni LČR vykázaly čistý zisk pět miliard korun.

Dosud největší větrnou kalamitu v historii Lesů ČR způsobil orkán Kyrill, který v lednu 2007 poničil šest milionů metrů krychlových dřeva. Škody tehdy dosáhly jedné miliardy korun.

