Vláda projedná adaptaci nařízení EU o odlesňování, ČR už dříve žádala o odklad

Adaptací evropského nařízení o odlesňování, které ovlivní tisíce firem v Česku a které kritizují zástupci potravinářů, zemědělců i obchodníků, se bude ve středu zabývat vláda. Nařízení má být součástí novely zákona o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh, cílem je snížit dopad na celosvětové odlesňování a znehodnocování lesů.Ministerstvo zemědělství již dříve poukazovalo, že firmy k nařízení nemají dost informací a není dostatečně nachystané, zažádalo proto Evropskou komisi o jeho odklad. Ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) včera v Bruselu řekl, že požádal nastupujícího eurokomisaře pro zemědělství Christophera Hansena o podporu úsilí ČR.

Nařízení se vztahuje na podniky, které vyrábí, zpracovávají nebo uvádějí na trh produkty z kávy, kakaa, palmového oleje, sóji, hovězího masa, kaučuku a dřeva. Velké a střední firmy mají plnit požadavky nařízení od letošního 30. prosince, malé firmy a mikropodniky od 30. června 2025. Ministerstvo zemědělství chce do poloviny listopadu připravit návod, který podnikům přiblíží, co musí v důsledku nařízení plnit a vykazovat.

Podniky by podle nařízení měly shromažďovat a vykazovat údaje a souřadnice pozemků, na kterých komodity produkují, aby bylo jasné, že nejsou spojeny s odlesňováním kdekoliv na světě, a poté je zaznamenat do evropského informačního systému. Systém má EU spustit přibližně měsíc před zahájením povinností, což kritizovali zemědělci, obchodníci i potravináři a další společnosti i ministr Výborný.

Výborný proto už dříve požádal Evropskou komisi o odklad nařízení, důvody odkladu by podle něj měl probrat s předsedkyní EK Ursulou von der Leyenovou také premiér Petr Fiala (ODS). Výborný poukazoval také na to, že Česko dosud neví, do jaké kategorie zemí s rizikem odlesňování bude patřit, podle úrovní se přitom má odvíjet počet kontrol i další administrativa.

Odklad by musela navrhnout Evropská komise a musel by projít řádným legislativním procesem, to znamená Radou EU i Evropským parlamentem, kde jsou ale jednotlivé frakce rozdělené. Zatímco lidovecká frakce EPP je pro odklad, frakce Zelených je naopak proti. Pro odklad účinnosti nařízení je podle Výborného nyní asi 20 států ze současné sedmadvacítky.

Ministerstvo podle předběžných odhadů počítá s 2120 kontrolami plnění nařízení ročně, což vyjde na 97,3 milionu korun za rok. Nyní neexistuje způsob, jak náklady uhradit z EU, v současné chvíli se nepočítá ani se zohledněním výdajů ve státním rozpočtu. Financování musí být podle Výborného zvládnuto v kapitole resortu zemědělství.

V návaznosti na splnění požadavků nařízení bude podle návrhu nutné najmout také 76 až 96 nových zaměstnanců a transformovat od příštího roku Ústav pro hospodářskou kontrolu lesů na Národní lesnický institut.

Mezi lety 1990 a 2020 celosvětově ubylo zhruba 420 milionů hektarů lesů, což odpovídá velikosti EU. V ČR se odlesňování netýká, plocha lesů naopak dlouhodobě roste.

