V boji proti erozi pomůže vlastníkům půdy nový web

Vlastníkům půdy pomůže v boji proti erozi nový web Propudu.cz , poradí jim s hospodařením. Každoročně kvůli špatnému hospodaření zmizí z českých polí v důsledku vodní eroze 21 milionů tun ornice, uvedla Nadace Partnerství, která za webem stojí.

"Kdybychom všechnu tuto ornici naložili na korbu tatrovek, bylo by jich 1,5 milionu a vytvořily by řetěz vedoucí z Brna až do Pchjongjangu. Škody způsobené vodní erozí vyčíslilo ministerstvo zemědělství na 4,2 miliardy korun ročně. Z polí nám doslova odtéká obrovské bohatství," uvedla Zuzana Benešová z nadace. Řešením je podle ní nejen změna způsobu hospodaření, ale i větší zájem vlastníků o stav jejich půdy. Nový web by jim ve vhodnějším hospodaření měl pomoci.

"Naše pole a jeho mikroskopičtí obyvatelé trpí nadměrnou intenzitou zemědělství, hlavně rozsáhlým užíváním minerálních hnojiv a pesticidů a nedostatkem organické hmoty. Plodiny na velkých plochách se prakticky nestřídají, a navíc vyžadují velké nepřerušované lány kvůli strojům. Tento obrázek u nás najdeme ve velké míře od moravských úvalů po Polabí. Většina polí je navíc stále po velkou část roku holá, bez plodin či meziplodin, což rozklad organické hmoty a následně i erozi ještě urychluje," uvedl bývalý ministr životního prostředí a půdní ekolog Ladislav Miko.

V České republice je podle nadace asi 3,2 milionu vlastníků půdy. Zhruba 74 procent půdy je pronajímáno. Nadace připomněla, že na 5. prosince připadá Světový den půdy.

