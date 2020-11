Vlci preferují divočinu. Ovce jen, pokud jim je sami nabídneme

Miroslav Vinkler 26.11.2020 05:47

Vážení čtenáři Ekolistu ,



Sdružení pro podporu německého chovu ovcí (FDS) vás žádá, abyste se zúčastnili první celoevropské kampaně „Světlo pro lepší dobu“ a její motto zní :





„Budou mít pasená zvířata v Evropě ještě budoucnost?“



Akci pořádá na celoevropské úrovni Sdružení pro podporu německého chovu ovcí (Förderverein der Deutschen Schafhaltung e.V. (FDS)).





Tato celoevropská kampaň se uskuteční dvě adventní soboty 12.12. a 19.12. 2020 od 18:00 do 19:00.



Zapalte v tuto dobu za oknem, před svým domem nebo na pastvině svíčku, lampu, lucernu nebo oheň, jako výraz nesouhlasu se současnou vlčí politikou.

Jak určitě víte, problémy s vlky enormně nenarůstají jen v Německu, ale stávají se stále vážnější hrozbou pro další existenci pastevního chovu domácích zvířat v celé Evropě.



Ploty, ovčáci a strážní psi nejsou v hustě osídlené kulturní krajině reálnou alternativou! Proto chceme, aby naše světlo vyslalo jasný signál, který by měli politici vnímat v celé Evropě.



Pokud máte příležitost, zorganizujte takovou akci! Jde o vyslání požadavku všem vládám a politikům v EU, aby se změnila současná vlčí politika.



Rovněž vyzýváme regiony, které dosud nebyly zasaženy útoky vlků, aby projevily solidaritu. Každý, kdo chce něco změnit, by se měl připojit.



Zapalte světlo všude v Evropě, abyste upozornili na naše obavy a zahájili konstruktivní dialog.



S pozdravem



Wendelin Schmücker



Předseda Sdružení pro podporu německého chovu ovcí (FDS)



výzva zde: https://www.wir-lieben-schafe.com/neuigkeiten/



JESTLI SE CHCETE PŘIPOJIT K AKCI "SVĚTLO PRO LEPŠÍ DOBU" , STAČÍ, KDYŽ POŠLETE POŠTOVNÍ SMĚROVACÍ ČÍSLO (PSČ) SVÉ OBCE NA: info@vlktravunezere.cz

NEBO NA MOBIL +420 728545336.



Ing. Tomáš Havrlant

starosta obce Vernéřovice

