Jiří Malík: Proč vlci útočí na ovce? Důvod je prostý

Foto | Jiří Malík

Tři obce v CHKO Broumovsko požádaly Správu CHKO Broumovsko o odstřel kriticky ohrožených vlků. Vyzvaly tak de facto k porušení české i unijní legislativy a zároveň tím sdělili lesníkům a pícninářům, kteří mají daleko větší škody přezvěřením spárkatou zvěří, že na ně neberou ohled (protože mrtvý vlk lesům a krajině pomáhat nebude - mimochodem, aby jelena vlk či černou zvěř dostal, musí mít smečku).

Je neuvěřitelné, jak stálým křikem o škodách a masáží lží a fám několika jedinci z Broumovska se naprosto okrajový problém nafoukne zejména díky neobjektivním médiím (Seznam Zprávy například) do kauzy národních rozměrů jen proto, že si chovatelé nejsou ochotni chránit dostatečně (a někteří dodnes dokonce vůbec) svá stáda.

A je neuvěřitelné, že myslivost, která za toto všechno nedodržením svého vlastního zákona de facto může (včetně návratu vlka za přemnoženou divokou zvěří), prakticky žádné kritice nepodléhá! Že by to bylo tím, že myslivecká lobby je prorostlá všude, včetně obou komor sněmovny a částečně ovládá i MZe?

Foto | Jiří Malík Dráty bez proudu...

A už vůbec nikoho z oněch "řešitelů" vlka nezajímá, proč vlci útočí. Tak já vám to řeknu. Protože v řadě míst jsou dodnes ohrady děravé, nebo nejsou vůbec, nebo je to jen pár drátů bez proudu!

Nezodpovědní pastevci, a je jich opravdu jen několik, ale na celém území CHKO i v okolí, tak stále učí vlka, jak snadno přijít k potravě. Vlka musí domácí maso bolet (pochopitelně tím nemyslím odstřel, který nic nevyřeší). A tak vlci to zkouší i jinde, kde se o ohrady třeba snaží, ale nemají tam psy. A tato nezodpovědnost pastevců a jejich neschopnost akceptovat nové podmínky, jak je v ČR zvykem, se řeší extrémním požadavkem, a ne rozumnou debatou a hledáním skutečných řešení.

První fotka je z února 2020 z Janovic, kde také byly letos útoky (bodejť by ne). Vidíte na ní spadlý ostnatý drát a pásku. To není výjimka, jedná se o setrvalý stav, jak vidno ze sešlapu lesní půdy (kam by pastva vůbec neměla přijít). Žádný proud. NULOVÁ ochrana před vlky. Právě zde o několik měsíců později vlci útočili - i toto místo je tedy součástí mediální masáže o zlých vlcích a jejich krvavých obětech.

Foto | Jiří Malík Bez proudu...

Laická veřejnost a lidé odjinud oprávněně pláčou nad roztrhanými ovcemi. Ale veřejnosti už nikdo neřekne, že chudáci zvířata neměla šanci, protože na ně pastevec kašle! Ano, je to týrání v tomto případě, podle mne. Ale ne ze strany vlků. Krávy, koně, telata a hříbata zde utíkají po desítkách již desetiletí i do lesa, kde si lámou nohy, dokonce se pasou v národní přírodní rezervaci, tedy i na cizích pozemcích. Jednotlivci, místní lesníci i Správa CHKO zde marně vlastníka již desetiletí volá k nápravě.

Druhá fotka z dubna 2020 ukazuje jinou pastvinu téhož vlastníka asi o 2 km dále, kde sice ochrana je, ale i odtud stádo pravidelně utíká, neb dráty bez proudu jsou často dobytkem protrženy. Vlk tak pohodlně projde pod dráty. A obdobných míst jsou v CHKO Broumovsko desítky a obdobně tomu je i na polské straně, abych byl spravedlivý!

Jestli si tedy někdo myslí, že na vině za útoky na chovná zvířata na Broumovsku je vlk, tak se hluboce mýlí a jen ukazuje, že ve skutečnosti nezná území a stav situace kolem pastvy. Pokud si na tom chce ještě navíc honit politické body, pak je to ostuda, kterou by mu měli voliči co nejdříve spočítat.

Třetí fotka je z 2. 5. 2020. Stejná pastvina jako na foto dvě. Stále po měsíci bez proudu - pro vlky opět žádný problém.

Foto | Jiří Malík Ovčí průchod.

Čtvrtá fotka z března 2020. Teplice. Díra od kanců tam byla minimálně 3 týdny, i když už byly na pastvě ovce a malá jehňata. Na pletivu vidíte vlnu od dospělých ovcí, jak tu týdny opakovaně utíkaly v jednotkách desítek na stovky metrů od pastviny. Zázrak, že zde nedošlo k útoku, vlci kousek od našeho domu byli již viděni, jak ohradu obhlíží.

Když jsem na díru majitele upozorňoval, že se vystavuje riziku útoku, bylo mu to celkem jedno. A takto mohu pokračovat a to se tomu věnuji jen opravdu nahodile.

Další katastry s podobnými nedostatky: Libná, Adršpach Dolní i Horní, Šonov, Heřmánkovice, Zdoňov, Horní Teplice a jistě by se toho našlo víc, kdyby se o to někdo zajímal systematicky. Ale o co zní mediálně lépe: Vlci opět útočí než nadpis Lidé zase selhali a umožnili vlkům útok.

P.S.: Již několik osob ze strany odmítačů vlků mi vyhrožovalo ohledně mé snahy upozornit na skutečnou realitu smrtí (krumpáč do hlavy a oběšení na lampě - na FB Lesnicko dřevařského vzdělávacího institutu, z.s. Vyškov a pak jeden chovatel mi vyhrožoval, že do mně najede autem, až zase pojedu na kole).

