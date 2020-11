Karel Zvářal: Pletivo ani elektřina vlka nezastaví

Hunter 19.11.2020 08:33 Reaguje na Zbyněk Šeděnka

Už je to únavné pořád dokola vysvětlovat naprostým laikům naprosto triviální a banální věci pořád dokola. Území ČR je rozděleno na tzv. uznané honitby. V honitbě může lovit pouze uživatel honitby a osoby kterým vystaví povolenku. Ty musí splňovat jisté podmínky. Hypoteticky uživatel honitby někde na Broumovsku, s výskytem problémových jedinců vlka, zcela jistě nevystaví povolenku pro 90 tis. myslivců na 2 kusy vlka. Nehledě na to, že v tomto případě by se jednalo o vyjímku, kde je možno určit a přesně specifikovat osoby pověřené lovem. Optimální varianta by byla, pokud chovatel nebo farmář je zároveň myslivcem a mohl by stádo bránit za pomci použití střelné zbraně a odlovením těchto problematických jedinců. Vy jen vymýšlíte problémy buď schválně nebo z naprosté neznalosti. Můj subjektivní názor je, že nevidím nejmenší důvod, proč by tenhle průser nějakých ekotrotlů vůbec měli řešit myslivci. Ať si to vyřeší AOPK nebo CHKO, jak, to je jeich problém, jestli si vlčka identifikují, odchytí a následně usmrtí injekcí nebo si to zařídí jinak. Hlavně ať to začnou řešit. A to vše samozřejmě v jejich pracovní době bez nároku na nějaké příplatky a odměny, protože tohle by měla být jejich starost! A ne se válet v kanclíku a prudit normální lidi!

