Voda v rybníku Rosnička stále není tak čistá, jak by si Svitavy přály

Voda v rybníku Rosnička, kam se chodí koupat obyvatelé Svitav, stále není tak čistá, jak by si radnice přála. Už několik let se město snaží její kvalitu zlepšit, vloni ale hygienici koupání v rybníku zakázali už před koncem července a ani předtím je nedoporučovali. Navíc do vody někdo v polovině července zřejmě vylil fekálie, čemuž nasvědčovaly rozbory. Svitavy podaly trestní oznámení na neznámého pachatele, policii se jej ale nepodařilo zjistit. Město pokračuje v úsilí o vyčištění rybníka, řekl ČTK vedoucí odboru životního prostředí svitavské radnice Marek Antoš.

"Průhlednost vody není nic moc a chystáme se k aplikaci bakterií a síranu železitého. Ve vodě je stále hodně živin, hlavně dusíku, síran by je měl vysrážet, aby byly nepřístupné pro sinice. Záležet ale bude hodně na počasí," uvedl Antoš.

Rybník leží v příměstské rekreační oblasti Svitav a lidé ho využívají ke sportovnímu rybaření i koupání. Radnice čtyři roky pracuje za zlepšení kvality vody. Dala odstranit příbřežní vegetaci a rostliny ve vodě, provzdušňuje vodu, odborníci tam aplikovali probiotické bakterie. Všechna opatření mají zamezit množení fytoplanktonu.

Podle krajské hygienické stanice je v současnosti voda v rybníku na třetím z pěti stupňů znečištění. "Mírně zvýšená pravděpodobnost vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci, po koupání se doporučuje osprchovat. Průhlednost 0,9 metru. Bohatě oživeno řasami a poměrně četně již i sinicemi, zatím převládají tenké vláknité sinice," uvedli hygienici na webu.

V Rosničce se vodní organismy přemnožují dlouhodobě. Zákazy koupání museli hygienici vydat v letech 2012, 2014 až 2018, 2020 a 2022.

