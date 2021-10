Volební kalkulačka pro zemědělce: Jak vybrat stranu, které jde o české zemědělství?

Licence | Volné dílo (public domain) Foto | Albrecht Fietz / Pixabay

Při rozhodování vám může pomoci také volební kalkulačka, kterou připravila Agrární komora a která je zaměřena na zemědělská témata. Pomocí kalkulačky zjistíte , jaké představy mají strany, hnutí a koalice o budoucnosti českého zemědělství a jak se shodují s představou vaší.

Kalkulačka obsahuje 38 otázek. Kalkulačka však přeci jen cílí na zemědělce a lidi, kteří se v tématu orientují. Běžný člověk totiž asi nebude mít jasný názor na to, zda a jak přísně se mají zastropovat zemědělské dotace nebo co to je "významná tržní síla". Takové otázky můžete ale přeskočit bez vyplnění.

Po vyplnění všech otázek kalkulačka vydá procentuální shodu s pěticí politických stran (ANO 2011, KSČM, koalice Piráti a Starostové, koalice SPOLU a ČSSD). Kliknutím na detail výsledku se pak můžete podívat, s jakými konkrétními výroky a stanovisky stran a koalic kalkulačka pracuje. Je dobré si je pročíst, protože některá stanoviska působí prázdně.

Zajímají vás i jiné předvolební kalkulačky s environmentálním přesahem? Podívejte se, co je k dispozici.

