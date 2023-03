Vulkanologové pozorují lávu na konžské sopce, hovoří o možnosti výbuchu

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Ilustrační foto

Na vrcholku sopky Nyamulagira ve východním Kongu se objevila záře . Podle vulkanologů ji způsobil pohyb lávy v malé hloubce u centrálního kráteru. Informuje o tom zpravodajský web BBC. K poslední velké erupci sopky Nyamulagira došlo v roce 2011 a byla největší za posledních 100 let.

Sopka Nyamulagira je štítová sopka uprostřed národního parku Virunga, kde žijí ohrožené horské gorily. Pokud by došlo k další erupci, tekla by láva směrem k parku, varovala v pondělí observatoř v konžské Gomě. Město Goma, které má podle odhadů OSN zhruba 670 000 obyvatel, aktuálně není ohroženo. Sopečný popel a kousky vychladlé lávy by však mohl vítr zavát do obydlených oblastí, dodala observatoř v prohlášení.

Obyvatelé Gomy byli vyzváni, aby zachovali klid, umývali zeleninu a používali balenou vodu. Leteckým společnostem bylo doporučeno, aby při přeletech nad oblastí zvážily směr větru.

V květnu 2021 byly po erupci sopky Nyiragongo z města Goma evakuovány desítky tisíc lidí.

