Výborný bude s farmáři jednat o společné zemědělské politice nebo byrokracii

O případných úpravách společné zemědělské politiky nebo byrokratické zátěži ze strany Evropské komise chce ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) hovořit na čtvrtečním jednání se zástupci farmářů, kterého se zúčastní i premiér Petr Fiala (ODS). Bude také informovat o krocích, které ministerstvo zemědělství (MZe) v posledních dnech pro chovatele a pěstitele učinilo, řekl dnes novinářům. Zda výsledky jednání přesvědčí velké oborové organizace k tomu, aby protesty na národní úrovni nepořádaly, nedokáže říci, doplnil.

"Mým cílem zítřejšího (čtvrtečního) jednání je seznámit s kroky, které jsme už učinili v posledních dnech a hodinách. Reagujeme třeba na to, co včera (v úterý) zveřejnila Evropská komise v rámci takzvaných neprodukčních ploch. Chceme to pro letošní sezonu pro české farmáře upravit," řekl Výborný.

Zástupce Agrární komory, Zemědělského svazu a Asociace soukromého zemědělství bude Výborný na čtvrteční schůzce dále informovat o tlaku, který MZe vynakládá na EK, aby zemědělcům snížila byrokratickou zátěž. "Musí dojít k výraznému snížení byrokracie a kontrolní zátěže. Není možné, abychom se utrhli někam, kde to ani já neumím farmářům vysvětlit," uvedl.

Jedním z probíraných témat podle Výborného budou i případné úpravy společné zemědělské politiky na národní úrovni. "Pomohli jsme malým rodinným farmám, ale ten problém se nám trochu přesunul do středních podniků a tam musíme zacílit pozornost," doplnil ministr.

Agrární komora, Zemědělský svaz a Asociace soukromého zemědělství přistupují k jednáním podle Výborného konstruktivně. Uvedl také, že rozumí jejich požadavkům. "Ale například ohlášené protesty v pondělí jsou protesty někoho, kdo reálně nezastupuje české zemědělce. Jsou to věci, v jejichž pozadí jsou nějaké osobní a politické zájmy a tam já velmi těžko hledám partnery, se kterými bych hovořil," dodal.

Blokádou pražské magistrály chce část farmářů v pondělí 19. února upozornit na podle nich špatnou situaci českého zemědělství. Ministrovi Výbornému také předají dopis s požadavkem, aby česká vláda odstoupila od Zelené dohody pro Evropu (Green Deal). Protest organizuje předseda Odborového svazu pracovníků zemědělství a výživy a Asociace svobodných odborů ČR Bohumír Dufek a bývalý prezident Agrární komory ČR Zdeněk Jandejsek. Do Prahy by podle nich mohlo v pondělí přijet 600 až 1000 traktorů či další zemědělské techniky. Agrární komora, Zemědělský svaz a Asociace soukromého zemědělství se od tohoto protestu distancovaly, chtějí počkat na výsledky jednání s Výborným.

Na vysokou byrokratickou zátěž, stoupající náklady nebo nastavení dotační politiky si zemědělci stěžují dlouhodobě. Například Zemědělský svaz uvedl, že podle jeho interního průzkumu klesl v minulém roce zisk zemědělských firem na 8,7 miliardy korun z 22 miliard v roce 2022.

