Výborný: Dovoz z Jižní Ameriky české zemědělce neohrozí, jsou nutné rovné podmínky

Z jihoamerických států se do Evropy podle ministra zemědělství Marka Výborného (KDU-ČSL) dováží minimum produktů a dovezené množství podle něj nemůže vytlačit lokální české producenty z trhu. Zemědělcům, kteří dnes kvůli dovozům ze třetích zemí protestují po celé zemi, Výborný nerozumí. Upozornil na to, že dohoda mezi EU a jihoamerickými státy ze sdružení Mercosur, kterou zemědělci zásadně odmítají, neznamená absolutní uvolnění trhu. Na evropské úrovni je ale připravený jednat o nastavení stejných podmínek pro dovoz mezi evropskými a jihoamerickými farmáři.Výborný řekl, že nevládním zemědělským organizacím dal minulý týden na jednání jasný příslib, že pokud přijdou s konkrétními požadavky například na kvóty na dovozy hovězího, drůbežího či cukru, tak je bude prostřednictvím předsedkyně zemědělského výboru v Evropském parlamentu Veroniky Vrecionové (ODS) tlumočit Evropské komisi.

"Pokud jsou v Evropě omezeny některé přípravky na ochranu rostlin, pesticidy nebo výživové preparáty u hospodářských zvířat, je logické, a s tím naprosto souhlasím, že tyto podmínky musí plnit i zemědělci v USA stejně jako třeba v Latinské Americe," řekl ministr.

Zemědělci se obávají toho, že v důsledku obchodní dohody vzroste dovoz nekvalitních a levněji vyprodukovaných potravin, kterým nedokážou konkurovat. Zemědělci protestující na hraničním přechodu v Hodoníně dnes dohodu důrazně odmítli a vyzvali k jejímu zrušení.

Výborný si ale nemyslí, že by dohoda mohla vytlačit české producenty, dovoz je podle něj minimální. "V současnosti dohoda není o absolutním uvolnění, je tam jasně nastavená kvóta, která je například u hovězího na dvojnásobku současného dovozu a vše nad to by bylo standardně se zatížením cla asi 20 procent," řekl Výborný.

Zemědělci namítají, že ale nejde jen o dohodu se zeměmi Mercosur. Upozornili také na asociační dohodu s Ukrajinou a na další připravované dohody. "Dohod je několik, například EU s Indií, EU s Austrálií. Když se to sečte, už je to deset až dvacet procent dovozu a někdy i ta dvě procenta mají velký vliv na cenu," řekl dnes na protestní akci mezi Hodonínem a hraničním přechodem Holíč prezident Agrární komory ČR Jan Doležal.

Zemědělci protestují také kvůli byrokracii. Výborný to považuje za paradoxní, když Senát ve středu schválil novelu veterinárního zákona, kterou ministr označuje za takzvaný antibyrokratický balíček. Podle ministra obsahuje předloha 35 změn snižujících administrativní zátěž, týkají se například omezení některých podmínek a kontrol.

Farmáři dnes vyjeli se stovkami traktorů do každého kraje, na hraničních přechodech se setkávají s kolegy z jiných zemí. Do Prahy zemědělci nepřijeli. Mezi jejich další požadavky patří nastavení nové dohody mezi EU a Ukrajinou, zajištění maximální ochrany trhu ze strany EU a zajištění rovných podmínek pro podnikání na evropském trhu.

