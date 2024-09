Výborný je s rozpočtem spokojený, MZe má 200 milionů Kč navíc na digitalizaci

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Ministerstvo zemědělství bude příští rok hospodařit s výdaji přes 58,9 miliardy korun, což je zhruba o 200 milionů Kč více, než bylo v návrhu z konce srpna. Ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) řekl ČTK, že je s rozpočtem spokojený a 200 milionů navíc půjde na digitalizaci. Vyšší rozpočet, než bylo uvedeno v původním návrhu, bude mít také Státní pozemkový úřad."V rámci možností, které nám státní rozpočet umožňuje, jsem spokojen. Kapitola pokrývá klíčové oblasti," uvedl Výborný. Výdaje ministerstva zemědělství jsou oproti původnímu návrhu o 200 milionů vyšší, peníze půjdou podle ministra na posílení digitalizace Státního zemědělského intervenčního fondu. "Budeme vytvářet nové systémy, abychom zjednodušili práci zemědělcům," doplnil.

Výborný především považuje za důležité, že jsou v rozpočtu dvě miliardy korun, které přislíbil na podporu zemědělců. Z toho 1,250 miliardy korun bude v národních podporách a zbylých 750 milionů korun bude součástí Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu. Dále byl navýšen i rozpočet Státního pozemkového úřadu. Výborný považuje pozemkové úpravy i s ohledem na uplynulé povodně za velmi důležité.

Vláda ve středu schválila návrh rozpočtu na příští rok se schodkem 241 miliard korun. Proti původnímu návrhu ministerstva financí z konce srpna je schodek vyšší o 11 miliard korun, když deset miliard korun půjde na odstraňování škod po zářijových povodních a o jednu miliardu se zvýší prostředky pro vysoké školy. Letos by měl stát hospodařit se schodkem 282 miliard korun. Vláda schválila také zvýšení letošního schodku o 30 miliard korun kvůli povodním. Ministerstvo zemědělství letos hospodaří s částkou přesahující 53,7 miliardy korun.

Návrh státního rozpočtu musí vláda do konce září odeslat do Sněmovny, poslanci by se jím měli začít zabývat v říjnu. Závěrečné hlasování o podobě státního rozpočtu bývá zpravidla v plánu v prosinci, poté musí zákon ještě podepsat prezident. Senát se k rozpočtu nevyjadřuje.

reklama