Východočeské muzeum v Pardubicích chystá novou přírodovědnou expozici

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Východočeské muzeum v Pardubicích Ilustrační foto

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Východočeské muzeum v Pardubicích, které sídlí na zámku, připraví do několika let novou přírodovědnou expozici. Věnovat se bude přírodě Pardubického kraje. Bude umístěná v horním patře hospodářské budovy, uvedlo hejtmanství."Architektonický návrh je již hotový a nyní pracujeme na detailech jednotlivých vitrín. Vyrábíme interaktivní prvky a připravujeme exponáty pro konkrétní stanoviště. Také hledáme vztahy mezi jednotlivými částmi expozice, aby návštěvníka mohly co nejlépe provést přírodou Pardubického kraje," řekl ředitel muzea Tomáš Libánek.

Expozice vzniká v hospodářské části zámku, kde donedávna sídlila Gočárova galerie. V přízemí pod ní kraj vybuduje nové návštěvnické centrum. Výstava bude interaktivní, dotyková, otevře se patrně v roce 2027.

"Expozice veřejnosti představí širokou škálu biotopů a přírodních fenoménů Pardubického kraje. Skrz tradiční přírodovědné muzeum návštěvník vstoupí do moderní expozice, která ho provede přírodou od polabských nížin až po nejvyšší pohoří," řekl hejtman Martin Netolický (3PK/SOCDEM).

Přírodovědné expozice jsou mezi návštěvníky muzea oblíbené. Stálicí byla na zámku Příroda východního Polabí, která tam byla od roku 2004 do roku 2018. Někdy se přírodě věnují krátkodobé výstavy, poslední z nich loni ukazovala mizející druhy zvířat a rostlin.

reklama