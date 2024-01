Výnosy z obchodování s emisními povolenkami nemají sloužit k zalepení státního rozpočtu, prohlásil Hladík

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Martin Mach Ondřej / Ekolist.cz Ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) na včerejší tiskové konferenci.

V úterý 3. 1. měla vláda projednat návrh novely zákona o obchodování s emisními povolenkami. Návrh však vláda neschválila a jednání o bodu přerušila. Podle všeho vznikl rozpor v tom, jak s výnosy s povolenek naložit, zda je poslat na adaptaci a mitigaci klimatické změny, jak požaduje evropská směrnice, nebo na sanaci státního rozpočtu. Na včerejší tiskové konferenci ministr životního prostředí Petr Hladík prohlásil, že debata k novele bude na vládě pokračovat a že prostředky z obchodování s emisními povolenkami nemají sloužit k zalepení státního rozpočtu.Předloženou novelu zákona o obchodování s emisními povolenkami připravilo ministerstvo životního prostředí. Obchodování s emisními povolenkami do roku 2030 vynese cca 300 miliard korun.

Ministerstvo navrhovalo, aby se výnosy z prodeje povolenek použily na snižování emisí, podporu obnovitelných zdrojů energií a rozvoj distribučních sítí, modernizaci průmyslu a teplárenství, adaptaci na změny klimatu, čistou mobilitu a na sociálně citlivá opatření, která by ochránila zranitelné domácnosti před následky klimatické změny. Tak to ostatně Česku i dalším členským zemím ukládá i evropská legislativa.

Na vládě se ale objevil záměr použít výnosy z obchodování s emisními povolenkami pro krytí výdajů státního rozpočtu. To by velmi pravděpodobně bylo v rozporu s požadavky Evropské unie a příslušné směrnice a Česko by se v takovém případě vystavilo riziku sankcí ze strany Evropské unie.

„Nejde teď ani tak o to, v jakém rezortu budou peníze z povolenek alokovány, ale jak budou využívány,“ řekl k tomu včera ministr životního prostředí Petr Hladík. „A tady jako ministr životního prostředí říkám, že abychom prošli modernizací průmyslu a energetiky, abychom adaptovali volnou přírodu a krajinu, řešili sociální dopady, pak potřebujeme finanční prostředky z povolenek využít na tyto účely,“ říká Hladík s tím, že v tomto má například s kolegy z ministerstva průmyslu a obchodu naprostou shodu.

„A musím jednoznačně říci, že tyto prostředky nemají sloužit k zalepení díry státního rozpočtu,“ konstatoval Petr Hladík.

Lhůta pro transformaci unijní směrnice byla do konce loňského roku. Podle ministra velká většina členských zemí včetně ČR lhůtu nestihla. Novela je přichystána a byla předložena do vlády, vláda jednání o ní přerušila. „V následujících týdnech o návrhu ještě povedeme debaty,“ uzavírá Hladík.

