Výrobci tepelných čerpadel rozšiřují výrobní kapacity, reagují na zvýšený zájem

Výrobci tepelných čerpadel rozšiřují své výrobní kapacity. Reagují tak na zvýšený zájem o tepelná čerpadla, který je vyvolán obavami z nedostatku plynu a rostoucích cen energií, informovala Asociace pro využití tepelných čerpadel (AVTČ), která odhaduje, že letos vzrostou meziročně prodeje až o 50 procent. Loni byly prodeje rekordní, vzrostly o čtvrtinu na více než 30 000 instalací.

"Aktuálně je jich v Česku instalováno kolem 160 000 kusů. Kvůli zvyšujícímu se tlaku na přechod k ekologickému vytápění a překotně rostoucí ceně plynu však poptávka vzrostla natolik, že jí trh nestíhá vyhovět a dodací lhůty se o měsíce prodlužují. Firmy působící v ČR proto začaly výrazněji investovat do zvyšování svých vlastních výrobních kapacit, aby se tato nepříznivá situace co nejrychleji vyřešila," uvedl ředitel AVTČ Petr Horký.

Komora obnovitelných zdrojů energie (Komora OZE) předpovídá, že do roku 2027 přejde na čisté vytápění až 500.000 domácností, z toho nejméně polovina bude využívat tepelná čerpadla. Podle komory mohou obnovitelné zdroje do pěti let nahradit deset až 20 procent ruského plynu. "Kromě nejméně 250.000 nových tepelných čerpadel v domácnostech očekáváme, že soustavy vysokokapacitních tepelných čerpadel postupně vytlačí plynové vytápění v administrativních a komerčních budovách," sdělil v tiskové zprávě předseda Komory OZE Štěpán Chalupa.

Kapacity plánuje rozšířit řada členů Asociace pro využití tepelných čerpadel, která sdružuje většinu významných dovozců a výrobců tepelných čerpadel. Jedná se například o společnosti NIBE, Stiebel Eltron, Acond, AIT, AC Heating, Daikin, Mitsubishi Electric, Bosch Termotechnika. Z nečlenů pak rozšiřuje kapacitu své výroby v České republice, konkrétně na Plzeňsku, například firma Panasonic, která ji zvýšila mezi lety 2019 až 2022 čtyřnásobně.

Čerpadlo získává teplo z okolního prostředí a převádí ho do obývaného objektu. Existuje několik typů čerpadel. Nejběžnějším v ČR je čerpadlo vzduch-voda, které jako zdroj tepla využívá okolní vzduch. Jeho prodeje loni vzrostly o 25 procent na 28 380. Druhým nejčastějším typem jsou čerpadla typu země-voda, která využívají jako vysoce objemový zdroj tepla půdu. Loni se jich podle statistik ministerstva průmyslu a obchodu prodalo 1566 kusů, meziročně o 14 procent více.

