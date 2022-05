Výstavba D3 nebyla podle odpůrců prověřena z hlediska dopadu na klima

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Chystaná výstavba dálnice D3 přes Posázaví nebyla podle odpůrců prověřena z hlediska dopadu na klima. Vyplývá to podle nich z nového posudku, který si dali zpracovat. Jde o závažnou překážku k prodloužení platnosti zastaralého stanoviska EIA, uvedl spolek Alternativa středočeské D3. Podle mluvčího ministerstva dopravy Martina Brychty je vyhodnocení vlivů na klima součástí studie, která je podkladem pro žádost o prodloužení platnosti EIA. Spolku vadí, že D3 povede turisticky atraktivním Posázavím. Doporučuje spíše zvýšit kapacitu silnice I/3 a budovat obchvaty měst. Ministerstvo dopravy zvolenou trasu dlouhodobě obhajuje.

Spolek uvedl, že dokumentace k posouzení vlivu na životní prostředí (EIA), která vedla k vydání souhlasného stanoviska k záměru v roce 2012 a jeho prodloužení v roce 2017, obsahuje podle posudku závažné nedostatky. Jde například o plánování dopravních kapacit pro rok 2030 namísto let 2080 až 2130, chybějící uchopení témat elektromobility či zadržení vody kvůli zvládání sucha. Dokumentace podle posudku nezohledňuje ani změněné klimatické podmínky a opatření vedoucí k obnovení odolnosti narušených ekosystémů na změny klimatu či plánování odolnosti infrastruktury na nové hydrometeorologické extrémy.

Zásadní je podle spolku prověření záměru z hlediska klimatického dopadu podle technického pokynu Evropské komise, což se zatím nestalo. Nedodržení zákona o řádném posuzování vlivu na životní prostředí je důvodem k tomu, aby Evropská komise zahájila šetření, zda není evropská legislativa životního prostředí v ČR obcházena, uvedl spolek. Podle něj chybějí důkazy, že je středočeská D3 z hlediska dopravy nezbytná a že nezhorší dopady klimatické změny.

Brychta ČTK sdělil, že platnost stanoviska EIA měla skončit letos 1. února. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) proto 9. listopadu 2021 požádalo ministerstvo životního prostředí o prodloužení. Stanovisko EIA tak dál platí, a to díky tomu, že ŘSD podalo žádost o prodloužení před vypršením platnosti. Podle Brychty jde o běžný postup, který se v těchto situacích používá. ŘSD nyní čeká na výzvu ministerstva životního prostředí k případnému doplnění podkladů, které byly součástí žádosti o prodloužení EIA.

Podkladem pro žádost o prodloužení platnosti EIA je srovnávací studie. Jejím cílem bylo ověřit, že od vydání stanoviska EIA v roce 2012 nenastaly změny, kvůli nimž by stavba mohla mít zatím neposouzené významné vlivy na životní prostředí. ŘSD podle Brychty nezjistilo žádné skutečnosti, které by bránily ministerstvu platnost stanoviska EIA prodloužit. "Součástí výše uvedené srovnávací studie je také vyhodnocení vlivů na klimatické změny a změny klimatu," dodal mluvčí.

Ministerstvo dopravy takzvanou západní variantu dálnice D3 dlouhodobě obhajuje. Podle něj byla opakovaně vyhodnocena jako ekonomicky smysluplná a pro obyvatele nejvhodnější. Alternativní návrh, tedy přidání pruhů k silnici I/3 a výstavbu obchvatů, ministerstvo odmítá. Rozšíření I/3 by podle něj nemohlo nahradit plánovanou D3 v západním koridoru.

D3 má spojit Prahu s Českými Budějovicemi a rakouskými hranicemi. Zatímco v jižních Čechách se stavělo, ve středních Čechách je schvalovací proces stále na začátku. Středočeská část má měřit 60 kilometrů. Koridor dálnice má být tvořen pěti úseky: Praha-Jílové, Jílové-Hostěradice, Hostěradice-Václavice, Václavice-Voračice a Voračice-Nová Hospoda. Stát by mohl ještě letos získat územní rozhodnutí na stavbu některých středočeských částí dálnice. Je to možné u úseku z Prahy k Václavické spojce. Středočeská část D3 by se podle modelů ministerstva měla stavět v letech 2026 až 2029.

