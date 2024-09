Výstavba protipovodňových opatření v Brně se podle Vaňkové příliš zrychlit nedá

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Martin Strachoň / Martin Strachoň / Wikimedia Commons Rozvodněná řeka Svratka v Brně u Komínské lávky po enormních deštích v září 2024.

Tempo výstavby protipovodňových opatření v Brně ovlivňuje projektová příprava, získání stavebního povolení, majetkové vypořádání či peníze. Zrychlit se už příliš nedá, řekla ČTK primátorka Markéta Vaňková (ODS). Ještě před několika dny hrozil Brnu staletý průtok, před kterým podle Povodí Moravy není město chráněno. Vážné škody nakonec nevznikly. Podle primátorky budování opatření proti velké vodě stále patří k nejdůležitějším strategickým projektům města. "Na tom se nic nemění," dodala.Před povodněmi není dostatečně chráněno území o rozloze asi deset kilometrů čtverečních, kde žije 24 000 lidí. Město opatření na hlavních tocích připravuje, nicméně jejich dokončení potrvá ještě roky.

"Jedná se o rozsáhlé liniové infrastrukturní stavby v zastavěné části města. Jejich příprava, ale i samotná realizace má řadu úskalí: projektová příprava, získání stavebního povolení, majetkoprávní příprava či finance. Realizaci takto nákladných staveb není možné financovat bez dotační podpory, u prioritních etap se bavíme o projektech za miliardy," uvedla Vaňková.

U dotačních titulů je třeba čekat na přísklušnou výzvu. "Respektive komunikovat s poskytovatelem a koordinovat s ním přípravu a sladit potřeby na obsah a financování. Často se tak z laického pohledu zdá, že projektová příprava trvá dlouho, ale pokud se podíváme na první úsek na Poříčí, podařilo se získat povolení paradoxně velmi rychle. Zvládla se architektonická soutěž, navazující dopracování návrhu, zpracování dokumentace a získání celkem 11 samostatných povolení. Také se stihlo velice rychle i majetkové vypořádání. Příprava obdobných staveb trvá většinou opravdu mnohem déle," doplnila.

Generel odvodnění města Brna vznikl v roce 2009. Povodí Moravy následně v roce 2015 vypracovalo prováděcí studii a o rok později vzniklo memorandum mezi Povodím a Brnem. Z prioritních úseků je zatím ve výstavbě pouze Poříčí. Práce začaly v lednu 2022 a hotové měly být loni na podzim. Nabraly však skluz a letos na jaře se potřetí posouval termín dokončení, tentokrát na duben 2025.

Stavební firmy staveniště minulý týden vyklidily, aby bylo možné začít naplno vypouštět vodu z Brněnské přehrady. Zda zvýšený průtok stavbu nebo termín dokončení ohrozil, zatím není jasné. "Odhady škod lze provádět po opadnutí vody a odklizení naplavenin. Předpokládáme, že to bude do zhruba 14 dnů, kdy snad bude standardní průtok Svratky 20 metrů krychlových za vteřinu a bude možné obnovit práce v korytě. Zda to oddálí dokončení výstavby, není možné v tuto chvíli říct," řekl vedoucí tiskového střediska magistrátu Roman Burián.

Součástí generelu byla i koncepce protipovodňové ochrany založené na přírodě blízkých principech a spojené většinou také s úpravou širšího okolí vodních toků. Koncepce rozdělila opatření do 28 etap.

"Z nich bylo vybráno pět prioritních úseků k další projektové přípravě a následné realizaci. S ohledem na počet ochráněných obyvatel a ochráněného majetku jsou to úseky Poříčí, Trnitá, Zbrojovka, Sokolova a Jih. Nelze zcela vyloučit, že se k tomuto rozvržení ještě vrátíme, ale zatím pokračují realizace a příprava podle plánu," poznamenala Vaňková. Úsek Trnitá se má podle městského webu začít stavět v roce 2026, Zbrojovka v roce 2028. V případě úseků Sokolova a Jih se zatím připravuje projekční fáze.

