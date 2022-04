Vysychající Bolevecký rybník jako příklad problémů naší krajiny

FRANTIŠEK PTÁČNÍK 19.4.2022 06:48

Hledá někdo příčinu kam se voda ztrácí? Byl jsem před několika lety kousek od Pardubic. Místní si stěžovali, že není voda, ale všude bylo vody dost, bylo to vidět na odvodňovacích kanálech. Když jsme tam chodili tak jsem přišel na díry okolo dálnice. Ptal jsem se co to je, prý vrty zkušební. Právě v této oblasti byli suché ony odvodňovací kanály. Myslím si, že ony vrty stahují vodu do dolních nepropustných vrstev a voda mizí. U nás posílili pitnou vodu o vrt. Tehdy jsem se dostal do sporu právě s těmi propagátory vrtů. Chtěl jsem vědět jestli podtlak nestáhne vodu dolu z pramenů. Nejdříve se se mnou dohadoval a pak přiznal, že se to děje, ale prý tak do 150m pak to zvedl na mnohem větší vzdálenost. Ano Vysočina byla vždy na vodě a taky jí nyní ubývá. Vrty a odlesnění. Jen dešťová voda ze střech to nevyřeší. Je potřeba obnovit potoky. Kde jsou ony podmáčené louky a mokřady? Stát sliboval jak se postará o to, že bude voda, zastaví se ony meliorace, atd. Vím odbočil jsem z tématu, ale ono vše souvisí a voda je základ života, mi jsme závislí na vodě co naprší, nic nám nepřiteče. Vzpomeňme si, když přestali lítat letadla, najednou tu byli deště.....

