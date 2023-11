WP: Milenci nechávají zámky i v Grand Canyon - strážci je ale rádi nemají

Připevnit společně visací zámek na některém z veřejných míst se v posledních desetiletích stalo symbolem věčné lásky po celém světě. Zamilované páry zpečeťují své vzájemné závazky zamčením zámku a klíč pak hodí do vody, napsal zpravodajský server The Washington Post

Původ této tradice je z velké části neznámý, ale předpokládá se, že se začala šířit nejprve v Římě díky románu Chci tě z roku 2006, který byl o rok později pod stejným názvem zfilmován. V něm se objevila dvojice, která zpečetila svou lásku visacím zámkem na římském mostě.

A postupně se tato tradice rozšířila na mosty, ploty a brány po celém světě, včetně pařížského Pont des Arts, mostu Makartsteg v Salcburku a mostu Love Lock v americkém Napa Valley.

Oblíbená začala být dokonce i v Národním parku Grand Canyon. Strážci parku se ale v poslední době stále více obávají turistů, kteří "zámky lásky" připevňují na kovové ploty na různých místech parku a házejí klíče do vody.

V příspěvku na facebooku strážci parku uvedli, že jakkoli se tato forma zpečetění lásky může zdát romantickou, v podstatě nejde o nic jiného než znečišťování přírody, které ohrožuje zvířata v celém kaňonu.

At Grand Canyon National Park, officials have recently grown concerned about tourists latching “love locks” onto metal fences across the park and throwing keys into the water, warning that endangered condors are prone to ingesting small metal objects. https://t.co/TWYDEcEge7