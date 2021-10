Z výrobních linek hlavního závodu BMW sjely první prodejné elektromobily i4

Licence | Volné dílo (public domain) Foto | Werner Bayer / Flickr Elektromobil se vyrábí na stejné montážní lince jako modely se spalovacím motorem a hybridní vozy, jako je BMW řady 3 Sedan a Touring, informovala automobilka.

Z výrobních linek hlavního závodu automobilky BMW sjely první elektromobily i4, které půjdou do prodeje. Německý výrobce luxusních automobilů rozšiřuje svou nabídku elektrických vozů, automobilový průmysl je pod tlakem kvůli snižování emisí. Výroba aut se spalovacím motorem v mnichovském závodě postupně během tří až čtyř let skončí a posléze se přesune do Rakouska a Británie, informovala automobilka.

Elektromobil se vyrábí na stejné montážní lince jako modely se spalovacím motorem a hybridní vozy, jako je BMW řady 3 Sedan a Touring, informovala automobilka. Úprava výrobního procesu si vyžádala investici 200 milionů eur (5,1 miliardy Kč). Podobná smíšená montážní linka již funguje v závodě automobilky ve městě Dingolfing v jižním Bavorsku.

Do roku 2023 bude mít více než polovina vozidel vyrobených v mnichovském závodě elektrický nebo hybridní pohon, uvedl v prohlášení člen představenstva BMW Milan Nedeljković, který odpovídá za výrobu.

Automobilka si stanovila cíl, že do roku 2030 zvýší poměr prodaných elektromobilů nejméně na polovinu. To znamená, že si nastavila konzervativnější metu než její konkurenti, upozornila agentura Reuters. Šéf BMW Oliver Zipse minulý týden na konferenci uvedl, že společnost bude mít připravenou nabídku vozů s elektrickým pohonem, pokud některý trh do té doby zakáže vozy se spalovacím motorem.

Společnost se rovněž zavázala, že v příštích několika letech sníží na nulu emise z logistiky navázané na mnichovský závod. Konkrétní datum přitom neuvedla. Chce toho dosáhnout tak, že bude více používat železniční dopravu a nasadí elektrické nákladní vozy.

Výrobce vozů BMW dále informoval, že si navzdory globálnímu nedostatku čipů a narušeným dodavatelským řetězcům zajistil dodávky. Hybridní vozy, které lze dobíjet z externího zdroje elektřiny (plug-in), automobilka považuje za vhodnou alternativu, která si zaslouží státní dotace. Co se týče přidělování čipů, výrobce upřednostní elektrický model i4.

