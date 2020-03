Začíná filmový festival Jeden svět. Nabízí vstup do světa klimatické krize

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora

Změny klimatu a jejich dopad na krajinu a život lidí se staly hlavním motivem letošního festivalu filmů o lidských právech Jeden svět. Dvanáctý ročník přehlídky představí 133 dokumentů ze 60 zemí. Od 5. do 14. března je budou moci vidět diváci v Praze, poté se akce přesune do 35 dalších měst v Česku a také do Bruselu. Festival pořádá společnost Člověk v tísni. Za letošní festivalový slogan si vybrali úsloví "Až naprší a uschne".