Záhada kvádru v Utahu se zvyšuje, objekt z pouště zmizel

Záhadný lesklý kvádr, který byl spatřený v odlehlé poušti na jihovýchodě Utahu před dvěma týdny, je pryč, upozornila agentura Reuters. O zmizení informovaly úřady a na sociálních sítích se objevily fotografie z místa, na kterých je vidět jen hromada kamení a malý kousek kovu ve tvaru trojúhelníku, které na místě zůstaly.

Úřady v Utahu o nálezu informovaly na počátku minulého týdne poté, co 3,6 metru vysoký kovový kvádr 18. listopadu objevila posádka vrtulníku při sčítání ovcí tlustorohých. Informace o tajemném objektu okamžitě vyvolala rozruch a řadu spekulací o tom, kde se objekt vzal. Podle některých mohli objekt umístit do pouště návštěvníci z vesmíru, podle jiné to mohl být fanoušek sci-fi filmu 2001: Vesmírná odysea Stanleyho Kubricka, ve kterém se objevují podobné černé předměty vytvořené neznámým mimozemšťanem.

The "monolith" obelisk met a swift fate before we arrived. Only the triangular top remained as well as parts of the below-ground base. If I ventured a guess, it was probably dismantled by someone determined to prevent careless curiosity that tends to ruin alluring sites. pic.twitter.com/kXP5KypmlS