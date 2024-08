Zájem o lokální květiny z brněnské farmy roste, pěstování ale kazí vandalové

Licence | Volné dílo (public domain) Foto | manfredrichter / pixabay.com

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Pestrobarevné jiřiny, vysoké slunečnice i teprve zbarvující se šípky zdobí půlhektarové pole v brněnské městské části Bohunice. Obhospodařuje jej Montana Melicharová, která tam provozuje květinovou farmu Zahradní kvítí. Její rostliny a uvázané kytice dělají radost zejména nevěstám, letos má agroekoložka na starost 60 svateb a zakázek každoročně přibývá. Vedle pole provozuje také samoobslužný květinový stánek, kde si mohou zákazníci kytici koupit. Setkává se však i s krádežemi či vandalismem.Pole v bývalé zahradnické škole nedaleko Ústředního hřbitova je rozdělené do několika dvacetimetrových záhonů. Ve spodní části rostou trvalky a keře, které slouží také jako val před větrem vanoucím od dálnice. "Z nich využívám listy nebo plody, které se hodí do zimních kytic. Uprostřed mám dvouleté rostliny, které sázím na podzim a kvetou na jaře, dávám tam také narcisy nebo tulipány. Nyní je tahle část odkvetlá a postupně připravuji půdu na podzimní sadbu," uvedla Melicharová. V horní části má letničkové záhony, které jsou nyní plné jiřin, static nebo afrikánů. "Kvetou až do mrazu, pak je rozdrtím a nechám jako hnojivo, přes zimu půda odpočívá," dodala.

Ne farmě rostou stovky druhů rostlin. Velkou část tvoří jiřiny, které nejsou z dovozu tak snadno k dostání, jelikož jim několikadenní cestování nesvědčí. Sezona lokální květinové farmy trvá asi od dubna do listopadu, zhruba o měsíc ji prodlužuje velký fóliovník.

Pole žena obhospodařuje s dvěma brigádnicemi. Díky různým druhům rostlin mají zahradnice napilno celý rok. "Odpočívám asi jen v lednu, jinak v zimních měsících plánuji, co budu pěstovat, nakupuji semínka nebo komunikuji s nevěstami. V únoru začínám plít, chystat záhony a čas mi zabere také úprava folií, které kryjí půdu proti mrazu. Od jara už vážu květiny. Teď přes léto tu bývám tak od 6:00, protože květiny nelze stříhat za velkých teplot, měly by šok. Přes den pak chystám třeba svatby," poznamenala Melicharová.

Právě svatby ji živí a zájem každoročně stoupá. Jiní kolegové však mají podle Melicharové s odbytem problémy. Vnímá, že prodej květin jako zbytného zboží závisí na ekonomické situaci. Sama prodává v e-shopu sezonní kytice od 500 korun do 2300 podle velikosti. Bohatou kytici za 300 korun pořídí lidé v samoobslužném stánku vedle farmy. Lidé si tam květinu sami vyberou a následně vloží peníze do kasičky nebo zaplatí prostřednictvím QR kódu. Ne vždy se tak ale děje.

"Stane se, že pár jich není zaplacených, nebo zákazník pošle třeba jen 150 korun. Letos na jaře jsem měla velký problém s vykrádáním stánku. Nějaká skupinka vzala všechno, možná květiny prodávala na blízkém hřbitově. Pořídila jsem kamery a provedla další opatření a je to lepší. Třeba dnes dopoledne ale někdo ze stánku ukradl kasičku," řekla a dodala, že provozování stánku je někdy demotivující.

Setkává se také s vandalismem na poli. Loni někdo poškodil ochranné fólie a vysypal jarní sadbu, letos ukradl větráky. "Nejhorší je, když poničí něco, na čem třeba měsíc pracuji, protože nejcennější je právě lidská práce," uvedla Melicharová.

Přečtěte si také | Krásné rozkvetlé záhony bez invazních druhů. Odborníci našli náhrady za problematické květiny

Kromě toho je pro ni jako pro každého farmáře výzvou počasí. Letošní deštivé jaro si pochvaluje, stejně jako začátek léta. Poslední tropické týdny ale dávají květinám zabrat. "Mám závlahu, ale samozřejmě je vždy lepší, když zaprší. Rostliny ve velkém vedru například nemají tak plné květy a jsou náchylnější na škůdce. Hospodařím ekologicky, takže se musím věnovat zejména prevenci, starat se o půdu, kompost a výživu. Nejhorší jsou houbové choroby, kterými letos trpí cínie," řekla.

reklama