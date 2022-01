Zakažte krutou přepravu živých zvířat, žádá 900 000 evropských občanů europoslance

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Compassion in World Farming Na snímku český býk na cestě do Turecka.

Podle současných pravidel mohou prasata cestovat bez přestávky 24 hodin, ovce a skot 29 hodin s jednou hodinovou zastávkou. Na konci takových cest musí následovat 24 hodinová přestávka, ale po ní se tento cyklus může opakovat znovu a znovu, dokud zvířata nedorazí na finální místo určení. V důsledku toho se může stát, že zvíře stráví na cestách několik dní či dokonce týdnů. Informuje o tom mezinárodní nevládní organizace Compassion in World Farming.Každý rok se na porážku či výkrm přepravují miliony zvířat na tisícikilometrových cestách po zemi, vzduchem i po moři. Podle ochránců zvířat při těchto cestách zvířata často velmi trpí stresem, vyčerpáním, přehřátím a zraněními. Na daleké cesty jsou posílána i neodstavená telata od 14 dní po narození, která po cestě trápí hlad, žízeň a teplotní stres, což má negativní dopady na jejich stále ještě slabý imunitní systém. Ani březím samicím se nedostane žádné zvláštní péče či ochrany, a tak tato zvířata někdy rodí v příšerných podmínkách na palubách lodí či v kamionech.

Ochránci zvířat z několika různých organizací (Compassion in World Farming, FOUR PAWS, WeMove Europe a Animals International) připravili petici, která požaduje celoevropský zákaz přepravy živých zvířat do třetích zemí. Pod petici se podepsalo devět set tisíc Evropanů. Ve čtvrtek 13. 1. ji zástupci organizací předali v Evropském parlamentu europoslankyni Tilly Metz, předsedkyni výboru ANIT a prezidentce parlamentní skupiny Intergroup on the Welfare and Conservation of Animals.

Petice vyzývá europoslance, aby posílili doporučení výboru ANIT a podpořili zákaz vývozu živých zvířat mimo EU, zákaz převozu neodstavených mláďat a omezení maximální délky přepravy na osm hodin pro dospělý skot, prasata a ovce a na čtyři hodiny pro drůbež a králíky.

„Devět set tisíc evropských občanů vysílá prostřednictvím naší petice jasný vzkaz Evropské unii, že tyto dlouhé a zbytečné cesty způsobují hospodářským zvířatům utrpení a měly by být zakázány,“ říká Olga Kikou, ředitelka Compassion in World Farming EU. „Žádáme europoslance, aby vyslechli naši žádost a vykročením nad rámec doporučení komise ANIT prokázali ambici zlepšit životy milionů hospodářských zvířat. Utrpení a muka spojená s dlouhými cestami musí být zmírněna zavedením přísnějších pravidel, omezením absolutní délky přepravy a konkrétní ochranou zranitelnějších druhů zvířat.“

„Členové Evropského parlamentu by měli vyslyšet své voliče a při svém hlasování myslet na pravidlo maximální délky přepravy 0-4-8: 0 hodin na cestě pro nejzranitelnější zvířata, 4 hodiny pro drůbež a králíky a 8 hodin pro dospělý skot, ovce a prasata. Jakékoli delší cesty, export živých zvířat a lodní přeprava se musí zakázat úplně,“ říká Pierre Sultana, ředitel evropské politické kanceláře ve FOUR PAWS.

„Europoslanci by kromě plnění svých povinností jakožto zástupci evropských občanů měli brát zřetel také na masové mobilizace a akce, které jsou hlasem jejich voličů. Lidé ze všech koutů Evropy vysílají Parlamentu jasný signál: sledujeme, zda vyslyšíte naše požadavky, či nikoli,“ říká Virginia López Calvo, vedoucí kampaní ve WeMove Europe.

„O vývozu živých zvířat se hodně mluvilo, ale já jsem při svém pobytu ve třetích zemích žádnou změnu v tom, jak se zachází s evropskými zvířaty, neviděl. Tento obchod nejde vylepšit. Nemůže být humánní. Musí se jednou provždy ukončit,“ říká Gabriel Paun, ředitel Animals International.

Jak informují zástupci organizací, 17. ledna se příznivci zákazu dálkové přepravy v celé Evropě zúčastní twitterové bouře, aby toto poselství posílili před hlasováním na plenárním zasedání, které se bude konat 20. ledna.

