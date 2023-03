ZD Senice kvůli nízkým cenám jablek a drahé elektřině zrušilo 16 hektarů sadů

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Pěstitelé jablek se podle Mačkala už delší dobu potýkají s odbytovými problémy, nízkými cenami a od loňska také vysokými náklady na elektrickou energii, kterou potřebují ke skladování úrody.

Zemědělské družstvo Senice na Hané na Olomoucku kvůli vysokým nákladům na pěstování i skladování ovoce a nízkým farmářským cenám pokácelo na začátku letošního roku ve Vilémově bezmála 16 hektarů jabloňových sadů. Stejný osud postihl posledních osm hektarů višní a hektar červeného rybízu. Loni družstvo ovoce pěstovalo na 101 hektarech sadů a plantáží, jejichž plocha se v posledních letech výrazně zmenšila, řekl vedoucí ovocnářské sekce ZD Senice na Hané Jaroslav Mačkal.

"Postupně klesáme dolů z 218 hektarů, které jsme měli před osmi či devíti lety," doplnil.

Pěstitelé jablek se podle Mačkala už delší dobu potýkají s odbytovými problémy, nízkými cenami a od loňska také vysokými náklady na elektrickou energii, kterou potřebují ke skladování úrody. "Za elektřinu nyní platíme třikrát až čtyřikrát více," uvedl Mačkal. Družstvu vzrostly i další náklady například na pohonné hmoty či pracovní sílu. Farmářské ceny ovoce přitom loni podle ČSÚ meziročně klesly o 2,4 procenta. U jablek, které jsou hlavním ovocným druhem, se ceny snížily v průměru o deset procent na 13,36 koruny za kilogram. Ovoce tak bylo jedinou zemědělskou komoditou s poklesem ceny. Ceny všech zemědělských výrobců loni v průměru vzrostly o 32 procent.

V sadech ZD Senice na Hané byla sice loni na podzim sklizena celá úroda jablek, většina ale kvůli nízkým farmářským cenám a přetlaku ovoce na trhu místo ve skladu skončila v okolních moštárnách. "Co šlo, jsme odvezli do moštáren. Aktuálně máme ve skladu 320 až 330 tun, loni to touto dobou bylo 1400 tun," řekl Mačkal. Zpracovatelé jablek družstvu podle Mačkala díky dlouhodobé spolupráci vyšli vstříc a v době největšího přetlaku na trhu sklizená jablka přeměnili na mošt.

Vedení ZD Senice na Hané nerozhodlo, jak s uvolněnou plochou po ovocných sadech naloží. "Vedení družstva jasně řeklo, že zatím žádná nová obnova nebude," upozornil Mačkal. Podle něj je při pěstování ovoce třeba kvůli vysoké počáteční investici pečlivě plánovat v dlouhodobém horizontu. "Není to obilí, které se na jaře zaseje, na podzim sklidí a lze se pak rozhodnout, co dál," dodal Mačkal.

Ztráta českých ovocnářů z loňské sklizně jablek bude podle odborníků kolem čtvrt miliardy korun. Důvodem je snížení farmářských cen jablek a výrazně zvýšené náklady na pěstování a především na skladování úrody. Důsledkem ztráty bude zrychlení kácení sadů a zmenšování výkonu českého ovocnářství. U jablek je důvodem propadu ceny zahlcení trhu polskými jablky, která kvůli napadení Ukrajiny Ruskem nelze vyvézt na východ. Polská jablka, která dříve z naprosté většiny končila na východě, tak zůstávají na evropském trhu, čehož v tlaku na cenu využívají obchodní řetězce.

