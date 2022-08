Zelenají ropné společnosti v Texasu? Ne, jen těží z podpory OZE

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | swisscan / Flickr Západ slunce nad texaským ropným polem

Texas patří k těm americkým státům, které intenzivně podporují těžbu ropy a zemního plynu. Ale zrovna tak aktivně rozvíjí sektor obnovitelných zdrojů energie. Je 2. největším národním producentem OZE a čtvrtina elektřiny větrných elektráren v celých USA vznikne právě zde. Jak to? Dotační schémata a daňové úlevy, zaměřené na podporu OZE, totiž pomáhají ropným společnostem udržet se v byznysu.Je to paradox. Nadpoloviční většinu projektů v oblasti solární a větrné energie v Texasu kontrolují společnosti, které se na území jiných amerických států nebo za hranicemi USA podílí na těžbě ropy a zemního plynu, a kde aktivně proti alternativám v podobě obnovitelných zdrojů energie brojí.

Vděčným příkladem může být NextEra Energy, energetický gigant, s ročními zisky okolo 18 miliard dolarů a s obratem investic do infrastruktury okolo 55 miliard. Ta v roce 2020 soudně blokovala import elektřiny, pocházející z vodních elektráren, do státu Massachusetts. S tím, že výroba elektřiny z hydroelektráren není způsobilá pro plynulé dodávky energie. Od roku 2016 také - skrze svou dceřinou společnost Florida Power&Light - vede velmi aktivní kampaň proti plánům plošné instalace střešních solárních elektráren.

Znamená to tedy, že NextEra Energy je proti obnovitelným zdrojům? Nikoliv. V Texasu je velmi hlasitě podporuje, a zasazuje se o prodloužení tzv. Kapitoly 313. Co to je?

Texaskou vládou vytvořený program štědrých pobídek pro podporu projektů větrné a solární energetiky (interně navázaný na školství), který letos končí. Kdo se do něj ale včas přihlásil, má šanci dosáhnout pro své investice na příštích 10 let výrazného zvýhodnění, vyhnout se placení daně z nemovitostí a získat dotace na každé vytvořené pracovní místo. Není tajemstvím, že právě kvůli tomu je NextEra Energy v Texasu jedním z největších tahounů sektoru OZE. A zdaleka není jediná.

Když je ropa na zelené vlně

Do projektů OZE v Texasu masivně investují další velké společnosti, tradičně napojené na ropu a plyn. Ze 191 projektů, podaných za poslední dvě léta, jich je 101 přímo navázáno na dceřiné společnosti ropných gigantů jako Total, BP Oil, a energetických společností s aktivy v oblasti fosilních paliv, jako například EDF, AES, Engie. Takové je zjištění plynoucí z analýzy projektů a smluv, které provedl Nathan Jensen, profesor v oboru národní správy z Texaské univerzit v Austinu.

„Přezkoumáním žádostí a vlastnických dokumentů jsme mohli sledovat, kdo ve skutečnosti buduje a vlastní velkou část obnovitelné energie, kdy a jak tato aktiva mění majitele, a kdo nakonec těží z daňových pobídek,“ vysvětluje Jensen.

Společně s kolegy pak Jensen nahlédl do registrů smluv, aby zjistili, jako dopadly projekty OZE dokončené v roce 2020 a 2021. „K našemu překvapení téměř polovina projektů změnila do roku 2022 majitele. Akvizicemi, prodáním. Tím se změnilo složení vlastníků. Zatímco ve fázi podávání žádostí vlastnily společnosti zabývající se OZE zhruba polovinu projektů, v roce 2022 byly dvě třetiny takových projektů ve vlastnictví energetických společností s aktivy v oblasti fosilních paliv,“ popisuje.

Jaké jsou důsledky takového jevu, prakticky i politicky, je už trochu spekulací. Daňové pobídky a dotace sice mohou vést některé energetické společnosti ke snížení emisí skleníkových plynů, ale zároveň jim umožňují dál pokračovat ve znečišťování životního prostředí ze stávajících fosilních zdrojů a přitom pobírat výhody eko-dotací. Ekonomická studie z roku 2021 naznačuje, že investice ropných společností do projektů OZE je často jen pouhou diverzifikační strategií, jejímž cílem není skutečně nahradit fosilní paliva, ale jen ztráty vzniklé vyšším zdaněním fosilního byznysu.

Minimálně v Texasu ale platí, že ti největší odpůrci přechodu energetiky na udržitelný model z něj momentálně těží nejvíce výhod.

