Zemědělci budou ve čtvrtek protestovat na hranicích, provoz zastavit nechtějí

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. Čeští zemědělci budou ve čtvrtek protestovat na hranicích s Polskem, Slovenskem a Německem i v ulicích velkých měst. Vyjede několik set kusů zemědělské techniky, provoz ale blokovat nechtějí. Pojedou převážně po státních silnicích. Na hranicích se sedláci setkají s kolegy ze sousedních zemí. Protest pořádaný Agrární komorou a Zemědělským svazem bude součástí evropských protestů zemědělců proti politice Evropské unie. Zemědělcům vadí zejména vysoká byrokratická zátěž a množství kontrol, které podle komory vzrostly mezi lety 2022 a 2023 téměř dvojnásobně. Vadí jim také podmínky Green Dealu a bezcelní dovozy zemědělských produktů ze zahraničí. Od pondělní akce v Praze se hlavní zemědělské organizace distancovaly.Protesty zemědělců se ve čtvrtek uskuteční i v dalších zemích střední a východní Evropy. Kromě Česka, Slovenska, Polska, Maďarska, Litvy a Lotyšska se zapojí také farmáři z Rumunska, Bulharska, Slovinska či Chorvatska, uvedl minulý týden prezident Agrární komory ČR (AK ČR) Jan Doležal. Společný evropský protest zemědělců, který se uskuteční ve čtvrtek 22. února, není zatím namířený proti české vládě, ale politice EU, řekl Doležal. Předmětem protestů budou například dopady Green Dealu, tedy unijní Zelené dohody pro Evropu, uvedl Doležal. "Podle našeho názoru není (Zelená dohoda) správně implementována, zatěžuje zemědělce a zdražuje jim produkci, která pak není konkurenceschopná na evropském trhu," doplnil. Zemědělcům vadí ale také dovozy z jiných zemí mimo EU, z Ukrajiny či Latinské Ameriky. Do Evropy se ale podle Doležala čím dál častěji dováží obiloviny a olejniny také z Ruska. "Já nechápu, proč se tady bavíme o tom, že Evropa je ve válce s Ruskem a zároveň sem dováží obiloviny z Ruska, které jsou ale levnější, protože nejsou greendealové (nepodléhají Zelené dohodě)," řekl. Protesty zemědělců v Evropě a reakce na ně budou také tématem mimořádné schůzky ministrů zemědělství EU, která se uskuteční v pondělí 26. února v Bruselu. AK ČR podle Doležala bude požadovat, aby Evropská komise rozhodla o výrazných regulatorních a administrativních úlevách nebo úpravě bezcelní dohody mezi EU a Ukrajinou. "My navrhujeme polocelní systém, jakýsi systém vratných kaucí," řekl. Spočíval by podle něj v tom, že by dovozci na hranicích EU s Ukrajinou složili kauci, a pokud by zboží bylo finálně dovozeno do země mimo EU, tak by se jim kauce vrátila. Do společného evropského protestu se z ČR podle Doležala kromě AK ČR zapojí také Zemědělský svaz, Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů, Společnost mladých agrárníků a část členů Asociace soukromého zemědělství. "Vyzýváme nyní zemědělce, kteří nejsou v žádné organizaci, případně jsou z jiných organizací, aby se k naší akci připojili. Akce nemá žádný politický cíl, jde nám pouze o budoucnost českého zemědělství, která je teď v ohrožení," uvedl. Moravskoslezští zemědělci budou protestovat na třech hraničních přechodech s Polskem a také v Opavě. "Pojedou nejenom traktory, ale většinou to budou traktory s návěsy. V Opavě bude průjezd městem, bude to taková demonstrativní jízda s tím, že se nebude nic brzdit nebo zpomalovat," řekl ředitel Regionální agrární komory Ostravsko Robert Kučera. Zemědělci z Ústeckého kraje vyrazí z letiště Březno u Chomutova. Do kolony se zapojí zhruba 80 zemědělských strojů. Budou pokračovat přes obchvat kolem Chomutova k hraničnímu přechodu Hora. Sv. Šebestiána, kde se sejdou s kolegy z Německa. Z jihu Moravy vyjedou až dvě stovky traktorů a další zemědělské techniky na hraniční přechod se Slovenskem u Hodonína. Slovenská zemědělská a potravinářská komora (SPPK) ohlásila na čtvrtek největší protesty svého druhu v historii Slovenska. S českými farmáři by se Slováci měli potkat právě na hraničním přechodu Holíč/Hodonín. Protestující zemědělci z Brněnska, Vyškovska a Blanenska se sjedou na okraji Brna a ze čtyř směrů pojedou ulicemi krajského města, o blokádu jít nemá. Zemědělci v Královéhradeckém kraji do protestu nasadí přibližně 200 traktorů a další zemědělské techniky. Hlavní protest asi s 60 stroji bude dopoledne na hraničním přechodu do Polska v Náchodě. V Pardubickém kraji vyjede více než 120 souprav zemědělské techniky. Demonstrační jízdy budou ve všech čtyřech okresech regionu. Na hraničním přechodu v Dolní Lipce na Orlickoústecku se také uskuteční setkání s polskými zemědělci. Sedláci z Vysočiny na hranice nepojedou, budou projíždět vybranými trasami po kraji a otáčet se na kruhových objezdech. V Olomouckém kraji se zapojí zemědělci ze všech pěti okresů. Zemědělská technika projede ulicemi Olomouce, Prostějova, Přerova a Šumperka. Jeseničtí farmáři budou protestovat spolu s polskými kolegy na hraničním přechodu. Ve Středočeském kraji bude na silnicích přibližně 300 zemědělských strojů, v každém okrese mezi 35 až 50, nejvíce zřejmě na Kolínsku. Dopoledne se vydají na protestní jízdy zejména kolem měst. Na hranici s Polskem a Německem by měli vyrazit někteří zemědělci z Mladoboleslavska. V Jihočeském kraji se na několika místech sjede na tři stovky traktorů a jiných zemědělských strojů. Krátce zablokují například i příjezd k hraničnímu přechodu do Německa ve Strážném na Prachaticku. V pondělí část zemědělců demonstrovala před ministerstvem zemědělství v Praze, protestní jízdou se stovkami traktorů částečně zablokovali magistrálu. Požadovali, aby česká vláda odstoupila od Green Dealu, tedy unijní Zelené dohody pro Evropu, jejímž cílem je dosáhnout klimatické neutrality sedmadvacítky do roku 2050. 