Zemědělci na traktorech projeli Moravskoslezským krajem, upozornili na problémy

Tři desítky zemědělců z Frýdecko-Místecka, Novojičínska i odjinud dnes na svých traktorech projely v koloně Moravskoslezským krajem, chtěly tak upozornit na neutěšenou situaci v zemědělství a přimět k diskusi ministra zemědělství Marka Výborného (KDU-ČSL). Traktoristé sice na některých místech dopravu zkomplikovali a zpomalili, úmyslem ale nebylo silnice blokovat, řekli novinářům.

Výborný v reakci na jejich akci ČTK řekl, že v pátek se zúčastní mimořádného jednání předsednictva Agrární komory ve Větrném Jeníkově o situaci v Česku i celé Evropě. Podle něj jsou problémy českého zemědělství velmi podobné těm evropským. Například ochrana zemědělské půdy před zastavěním halami či sklady, po které čeští zemědělci volají, se podle ministra už řeší. "Novelu zákona o ochraně zemědělského půdního fondu máme ve druhém čtení a přesně na toto pamatujeme," řekl ČTK ministr.

Podle farmářů je problémů v zemědělství nespočet. "Nepřejeme si, aby byl zábor půdy fotovoltaickými elektrárnami, halami, chceme, aby se zemědělství v celé Evropě napravilo, jak dotační politikou, tak všeobecně," řekl například Karel Kuběnský, který hospodaří v Těrlicku.

Karel Šodek ze Sedliště, který chová skot, považuje za jeden z velkých problémů rostoucí administrativu. "Pořád papírujeme. Každý večer sedíme u počítačů. A končí to tím, že u toho usnete. Ráno jdete do práce ke zvířatům, na pole a večer zase končíte administrativou. To nás nejvíc štve," řekl Šodek.

Vadí mu také neustálé změny podmínek. "Pokaždé vyhraje vládu někdo jiný a změní i během pětiletého období podmínky, na které my musíme okamžitě reagovat," řekl Šodek.

Kuběnský řekl, že každý svou práci dělá od rána do večera rád, snaží se minimalizovat náklady, ale dlouhodobě udržet hospodaření je těžké. Teď podle něj na všechny dolehne zvýšení daně z nemovitostí, problémy budou i se zaměstnáváním pracovníků na dohodu, kterých je v zemědělství třeba.

"Jsme tady v převážné většině v podstatě druhá generace našich otců, kteří se snažíme pokračovat v zemědělství. Máme to rádi, ale opravdu budovat nebo něco dělat dopředu je těžké. Strašně nás to mrzí, protože si strašně vážíme, co se snažili po revoluci naši rodiče v zemědělství začít. Ale nikdo se s námi nebaví," řekl Kuběnský. Zabývá se živočišnou výrobou, asi na 400 hektarech má okolo 300 kusů masného dobytka.

"Před čtyřmi lety jsme měli ještě 300 ovcí, které jsme museli zrušit, protože byly úplně neekonomické," řekl Kuběnský.

Dnešní akci nechtěl označovat za demonstraci. "Ale chceme se ozvat, chceme ukázat, že chceme dělat zemědělství hlavně pro lidi. Aby viděli, že v celé Evropě nám to není lhostejné, i to, co se děje v Německu, co bude začínat pravděpodobně od zítřka (od středy) v Polsku, děje se to v Rumunsku, děje se to všude. Tak si myslím, že bychom neměli zůstat na vážkách a měli bychom se k tomu připojit, dokud ještě je na to čas," řekl Kuběnský.

Traktoristé vyjeli dopoledne z Horních Tošanovic, projeli i Havířovem či Ostravou. "Chtěli jsme vybrat trasy, kde jsou dvouproudové silnice, ať se můžeme držet spíš v pravém pruhu, ať nás lidé můžou bez problémů objet. Ale i tak musíme nějakým způsobem tu naší sílu ukázat," řekl Kuběnský.

V pondělí poslali moravskoslezští zemědělci ministrovi dopis. Upozorňují v něm například na to, že výše dotací jsou po řadu let stejné, ačkoli jejich náklady rostou, nebo na to, že mizí kvalitní zemědělská půda.

