Fakulta životního prostředí univerzity v Ústí spolupracuje na nových metodách recyklace asfaltu
„Cílem výzkumu je prozkoumat, který asfalt, modifikovaný různými polymery a přísadami, je vhodnější pro recyklaci z hlediska kvality i množstvíů,“ vysvětluje Roman Otáhal, který se výzkumu věnuje v rámci svého doktorského studia. Dále se podle jeho slov studie zaměří na další aspekty výroby asfaltu, jako jsou energetická účinnost a snížené emise, což může mít pozitivní vliv na zdraví pracovníků. Při recyklaci by se zároveň mělo využívat aditivum vyrobené z obnovitelných zdrojů, a tím snížit množství nového asfaltového pojiva.
Nová technologie by měla být testována i v reálném provozu. Na vybraném silničním úseku v Česku budou položeny vrstvy nového i recyklovaného asfaltu. Oba typy budou vystaveny stejnému dopravnímu zatížení i klimatickým podmínkám tak, aby se daly porovnat jejich vlastnosti. Tato testovací fáze vyžaduje komplexní přístup, a v této oblasti již je navázána spolupráce s významnými firmami, ale i univerzitami v ČR.
„V laboratoři pak budeme studovat chemické procesy stárnutí, následné omlazení asfaltu a modifikaci směsi,“ doplňuje Roman Otáhal. Výsledkem by mohl být asfalt a technologie jeho recyklace, která je ekonomicky přínosná a šetrnější k životnímu prostředí.
„Spolupráce s Asphalt Perfomance Group společnosti BASF nám otevírá nové možnosti nejen ve výzkumu, ale i v praktické aplikaci výsledků a navazování dalších spoluprací v oblastech udržitelných technologií, což je jeden ze základních pilířů naší fakulty. Zároveň máme možnost sdílet know-how a vzájemně využívat infrastrukturu, což urychluje náš výzkum,“ říká Jiří Orava, vedoucí katedry environmentální chemie a technologie FŽP UJEP.
