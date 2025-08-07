https://ekolist.cz/cz/publicistika/civilizace/fakulta-zivotniho-prostredi-univerzity-v-usti-spolupracuje-na-novych-metodach-recyklace-asfaltu
Fakulta životního prostředí univerzity v Ústí spolupracuje na nových metodách recyklace asfaltu

7.8.2025 16:53 | PRAHA (Ekolist.cz)
Zdroj | UJEP
Fakulta životního prostředí UJEP a Asphalt Performance Group společnosti BASF SE nedávno podepsaly memorandum o spolupráci, které se zaměřuje na inovativní metody recyklace asfaltových směsí používaných při stavbě vozovek. Cílem partnerství je prozkoumat a zavádět recyklační technologie, které dosud nebyly komerčně využívány a mohou posunout české stavebnictví k větší udržitelnosti.
 
Podle statistik (EAPA 2023) byla celková výroba horkého a teplého asfaltového mixu v České republice v roce 2023 cca 7,0 milionu tun. Bohužel, značná část vyfrézovaného asfaltu, konkrétně přibližně 30 %, končí na skládkách. Pro srovnání, v Německu se skládkuje pouhé 1 %. Tento nepříznivý stav nejenže zatěžuje životní prostředí, ale představuje i promarněnou ekonomickou příležitost.

„Cílem výzkumu je prozkoumat, který asfalt, modifikovaný různými polymery a přísadami, je vhodnější pro recyklaci z hlediska kvality i množstvíů,“ vysvětluje Roman Otáhal, který se výzkumu věnuje v rámci svého doktorského studia. Dále se podle jeho slov studie zaměří na další aspekty výroby asfaltu, jako jsou energetická účinnost a snížené emise, což může mít pozitivní vliv na zdraví pracovníků. Při recyklaci by se zároveň mělo využívat aditivum vyrobené z obnovitelných zdrojů, a tím snížit množství nového asfaltového pojiva.

Nová technologie by měla být testována i v reálném provozu. Na vybraném silničním úseku v Česku budou položeny vrstvy nového i recyklovaného asfaltu. Oba typy budou vystaveny stejnému dopravnímu zatížení i klimatickým podmínkám tak, aby se daly porovnat jejich vlastnosti. Tato testovací fáze vyžaduje komplexní přístup, a v této oblasti již je navázána spolupráce s významnými firmami, ale i univerzitami v ČR.

„V laboratoři pak budeme studovat chemické procesy stárnutí, následné omlazení asfaltu a modifikaci směsi,“ doplňuje Roman Otáhal. Výsledkem by mohl být asfalt a technologie jeho recyklace, která je ekonomicky přínosná a šetrnější k životnímu prostředí.

„Spolupráce s Asphalt Perfomance Group společnosti BASF nám otevírá nové možnosti nejen ve výzkumu, ale i v praktické aplikaci výsledků a navazování dalších spoluprací v oblastech udržitelných technologií, což je jeden ze základních pilířů naší fakulty. Zároveň máme možnost sdílet know-how a vzájemně využívat infrastrukturu, což urychluje náš výzkum,“ říká Jiří Orava, vedoucí katedry environmentální chemie a technologie FŽP UJEP.

foto - Kasaničová Jana
Jana Kasaničová
Autorka je tiskovou mluvčí Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.
