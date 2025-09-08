Návrh nového Akčního plánu snižování hluku pro Prahu může nyní připomínkovat veřejnost
Návrh nového Akčního plánu je zaměřen na komplexní působení hluku ze silniční, tramvajové a letecké dopravy, včetně průmyslových zdrojů hluku. Dokument řeší především situaci tzv. „hot spots“ – lokalit, kde jsou překračovány mezní hodnoty definovaných ukazatelů s ohledem na množství zasažených obyvatel.
Nyní je návrh Akčního plánu zpřístupněn veřejnosti v souladu s § 81c zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to po dobu 45 dnů na webových stránkách Portálu životního prostředí hl. m. Prahy. Zde je veřejnosti k dispozici také pro připomínkování, podněty lze zasílat až do 17. října 2025, a to elektronicky na e-mail: akcniplan_hluk@praha.eu, nebo písemně na adresu: odbor hospodaření s majetkem MHMP, „Akční plán“, náměstí Franze Kafky 1, 110 01 Praha 1.
Podkladem pro Akční plán snižování hluku aglomerace Praha 2024 byla Strategická hluková mapa aglomerace Praha 2022. Zpracovatelem aktuálního dokumentu je společnost EKOLA group a byla vybrána na základě výběrového řízení, které zajišťoval Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy. Pořizovatelem Akčního plánu je hlavní město Praha.
Úkol vytvářet akční plány snižování hluku vyplynul pro hlavní město a další subjekty z přijetí Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2002/49/EC o hodnocení a řízení hluku v životním prostředí, která se stala základem pro evropský systém opatření k postupnému snižování hlukové zátěže obyvatel ze všech zdrojů, zejména pak z dopravy.
Dosud platným dokumentem v této oblasti pro území hlavního města je Akční plán snižování hluku pro aglomeraci Praha 2019. V návaznosti na něj pokračuje v Praze realizace protihlukových opatření, na kterých se podílejí jednotlivé odbory Magistrátu hl. m. Prahy i Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s., a Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., které svou činností hlukovou situaci v hlavním městě ovlivňují.
