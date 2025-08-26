Praha prověří možnost prodloužení linky metra D na Náměstí Republiky
Přípravy úseku metra D mezi stanicemi Náměstí Míru a Náměstí Republiky jsou nezbytným krokem pro další rozvoj projektu a zatraktivnění celé linky také podle náměstka primátora hl. m. Prahy pro oblast územního a strategického rozvoje Petra Hlaváčka. „Mimo jiné z důvodu vytvoření přestupu i na linku B, což zatím chybělo, a dále přestupů na příměstské a dálkové vlaky na Hlavním nádraží. Tento úsek je také klíčový pro budoucnost železniční dopravy v Praze, bude obsluhovat Hlavní nádraží a stane se součástí velkého dopravního uzlu, který v této oblasti vznikne v příštích letech. Linka D navíc nemusí končit na Náměstí Republiky, do budoucna zvažujeme několik variant dalšího prodloužení,“ dodává Petr Hlaváček.
Ve 4. čtvrtletí letošního roku se předpokládá zahájení prací na studii proveditelnosti, která má navazovat na Ověřovací studii technické reálnosti vedení trasy metra D na Náměstí Republiky z roku 2008 a na aktuální dokument nazvaný Prověření dalšího vedení trasy nad rámec základního úseku I.D.
Plně ražená trasa má navazovat na I. provozní úsek za stanicí Náměstí Míru, předpokládá se její vedení kolmo přes stanici Hlavní nádraží, kde bude prověřen přestup na trasu C a na železniční linky včetně plánovaného Metropolitního expresu SPODEM (Nové spojení 2). Dále má trasa pokračovat do stanice Náměstí Republiky, kde bude prověřen přestup na trasu B i železniční spojení Masarykova nádraží.
Tím by byla v budoucnu propojena trasa D se všemi linkami stávajícího metra a dvěma zásadními železničními uzly v centru Prahy (Hlavní nádraží a Masarykovo nádraží). Celková délka trati by byla 2,2 km. Na trati se předpokládá umístění dvou přestupních stanic metra – Hlavní nádraží a Náměstí Republiky. Trasa je vymezena jako veřejně prospěšná stavba v platných Zásadách územního rozvoje hl. m. Prahy a je rovněž součástí připravovaného Metropolitního plánu.
Součástí studie proveditelnosti bude též alternativní prověření možnosti odbočení, respektive pokračování trasy D směrem na Žižkov, a dále také celková ekonomická analýza. Přípravu a realizaci této akce bude v neposlední řadě nezbytné koordinovat také s projektem Metropolitní expres SPODEM, který zajišťuje Správa železnic s.o.
Studie bude financována z provozních financí Dopravního podniku hl. m. Prahy a.s., její předpokládaná hodnota je 16 milionů Kč.
