https://ekolist.cz/cz/publicistika/civilizace/praha-proveri-moznost-prodlouzeni-linky-metra-d-na-namesti-republiky
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Praha prověří možnost prodloužení linky metra D na Náměstí Republiky

26.8.2025 04:50 | PRAHA (Ekolist.cz)
Pražské metro.
Pražské metro.
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | PetrS. / Wikimedia Commons
Rada hl. m. Prahy uložila Dopravnímu podniku hl. m. Prahy a.s. zajistit zpracování Studie proveditelnosti trasy metra II. D v úseku Náměstí Míru (mimo) - Náměstí Republiky. Dokument má obsahovat prověření přestupů na trasu metra B a C, na železnici ve stanicích Hlavní nádraží, Masarykovo nádraží i na plánovaný projekt Metropolitní expres SPODEM, a dále přestupy na MHD a významné pěší trasy nebo také ekonomickou analýzu.
 
„Prodloužení metra D až na Náměstí Republiky je logickým krokem, který umožní propojit novou linku se všemi stávajícími trasami metra i klíčovými železničními uzly v centru Prahy. Získáme tím rychlé, pohodlné a bezbariérové přestupy, které posílí roli MHD jako páteřního systému dopravy a zároveň odlehčí přetíženým úsekům v centru. Studie proveditelnosti nám jasně ukáže nejen technické možnosti, ale i ekonomickou efektivitu celé investice,“ říká Zdeněk Hřib, náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast dopravy.

Přípravy úseku metra D mezi stanicemi Náměstí Míru a Náměstí Republiky jsou nezbytným krokem pro další rozvoj projektu a zatraktivnění celé linky také podle náměstka primátora hl. m. Prahy pro oblast územního a strategického rozvoje Petra Hlaváčka. „Mimo jiné z důvodu vytvoření přestupu i na linku B, což zatím chybělo, a dále přestupů na příměstské a dálkové vlaky na Hlavním nádraží. Tento úsek je také klíčový pro budoucnost železniční dopravy v Praze, bude obsluhovat Hlavní nádraží a stane se součástí velkého dopravního uzlu, který v této oblasti vznikne v příštích letech. Linka D navíc nemusí končit na Náměstí Republiky, do budoucna zvažujeme několik variant dalšího prodloužení,“ dodává Petr Hlaváček.

Ve 4. čtvrtletí letošního roku se předpokládá zahájení prací na studii proveditelnosti, která má navazovat na Ověřovací studii technické reálnosti vedení trasy metra D na Náměstí Republiky z roku 2008 a na aktuální dokument nazvaný Prověření dalšího vedení trasy nad rámec základního úseku I.D.

Plně ražená trasa má navazovat na I. provozní úsek za stanicí Náměstí Míru, předpokládá se její vedení kolmo přes stanici Hlavní nádraží, kde bude prověřen přestup na trasu C a na železniční linky včetně plánovaného Metropolitního expresu SPODEM (Nové spojení 2). Dále má trasa pokračovat do stanice Náměstí Republiky, kde bude prověřen přestup na trasu B i železniční spojení Masarykova nádraží.

Tím by byla v budoucnu propojena trasa D se všemi linkami stávajícího metra a dvěma zásadními železničními uzly v centru Prahy (Hlavní nádraží a Masarykovo nádraží). Celková délka trati by byla 2,2 km. Na trati se předpokládá umístění dvou přestupních stanic metra – Hlavní nádraží a Náměstí Republiky. Trasa je vymezena jako veřejně prospěšná stavba v platných Zásadách územního rozvoje hl. m. Prahy a je rovněž součástí připravovaného Metropolitního plánu.

Součástí studie proveditelnosti bude též alternativní prověření možnosti odbočení, respektive pokračování trasy D směrem na Žižkov, a dále také celková ekonomická analýza. Přípravu a realizaci této akce bude v neposlední řadě nezbytné koordinovat také s projektem Metropolitní expres SPODEM, který zajišťuje Správa železnic s.o.

Studie bude financována z provozních financí Dopravního podniku hl. m. Prahy a.s., její předpokládaná hodnota je 16 milionů Kč.

reklama
 
Vít Hofman
Tiskový mluvčí Magistrátu hl. m. Prahy.
tisknout poslat
Dále čtěte |
Rozchodník bílý Foto: Andreas Rockstein Flickr Pražský dopravní podnik osadí tramvajový pás kvetoucími sukulenty Dívka u dřezu a vodovodního kohoutku Foto: Depositphotos Až 91 procent Pražanů pije vodu z kohoutku, převážně bez filtrace Praha - Bubny, Vltavská Foto: Aktron Wikimedia Commons Vltavská filharmonie nebude podle EIA výrazně zatěžovat životní prostředí

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Nejčtenější články

Ministerstvo chce rozšířit program dotací na likvidaci azbestu i pro fyzické osoby

Diskuse: 3

Petr Kalla: Uschlé stromy u Šutky jako varování pro budoucnost městské zeleně a příklad potřebné změny ve výsadbách

Diskuse: 38

Nejhezčí německá turistická stezka letošního roku je hned za českými hranicemi

Los Emil, který putoval po Česku, byl spatřen v Dolních Rakousích

Diskuse: 8

Pavla Setničková: Krajský úřad zastavil nevhodný developerský záměr na Šumavě

Diskuse: 12

Rybníky dokážou vytvořit dostatek potravy pro ryby, vyplývá z výzkumu

Diskuse: 30

Levý břeh Ostravice se zásadně promění

Diskuse: 2
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist